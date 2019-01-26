قاسم هاشم: بري كان متساهلا في موضوع تأليف الحكومة

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في حديث اذاعي الى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كان متساهلا في موضوع تأليف ​الحكومة​"، مضيفا: "وجودي في ​كتلة التنمية والتحرير​ أساسي ووجودي في ​اللقاء التشاوري​ لا يقاس بالمعايير"، مشيرا الى أن "هناك نتائج انتخابات يجب أن نحتكم اليها وهذا مبدأ الامور".

وأكد أن "اللقاء التشاوري كان موجودا قبل ​الانتخابات​ كان إسمه ​اللقاء الوطني​ وبعد الانتخابات بدأنا بالاجتماعات"، مشيرا الى أن "اللقاء التشاوري تنازل كثيرا، فلماذا لا يتنازل غيره اليوم؟".