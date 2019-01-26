قاسم هاشم: بري كان متساهلا في موضوع تأليف الحكومة

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في حديث اذاعي الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري كان متساهلا في موضوع تأليف الحكومة"، مضيفا: "وجودي في كتلة التنمية والتحرير أساسي ووجودي في اللقاء التشاوري لا يقاس بالمعايير"، مشيرا الى أن "هناك نتائج انتخابات يجب أن نحتكم اليها وهذا مبدأ الامور".
وأكد أن "اللقاء التشاوري كان موجودا قبل الانتخابات كان إسمه اللقاء الوطني وبعد الانتخابات بدأنا بالاجتماعات"، مشيرا الى أن "اللقاء التشاوري تنازل كثيرا، فلماذا لا يتنازل غيره اليوم؟".
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