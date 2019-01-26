فريد البستاني دعا المسؤولين للعمل: الحكومة في النهاية ستتشكل

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ الى ان ​الحكومة​ في النهاية ستتشكل، ولكن في النهاية لا يمكن للمسؤولين ان لا يعملون. اضاف "لدينا رئيس مميز ونحن ندعمه".

ولفت البستاني في حديث تلفزيوني، الى ان الزيتون زراعة مميزة ونحن نعمل على توعية ​المزارعين​ في هذا المجال، ونحن نشكر ​وزارة الزراعة​ التي تتعاون معنا في هذا المجال، وانا اعمل للحصول على 10 بالمئة من كل شيء لمنطقة الشوف.