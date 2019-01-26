اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني الى ان الحكومة في النهاية ستتشكل، ولكن في النهاية لا يمكن للمسؤولين ان لا يعملون. اضاف "لدينا رئيس مميز ونحن ندعمه".
ولفت البستاني في حديث تلفزيوني، الى ان الزيتون زراعة مميزة ونحن نعمل على توعية المزارعين في هذا المجال، ونحن نشكر وزارة الزراعة التي تتعاون معنا في هذا المجال، وانا اعمل للحصول على 10 بالمئة من كل شيء لمنطقة الشوف.
كانت هذه تفاصيل خبر فريد البستاني دعا المسؤولين للعمل: الحكومة في النهاية ستتشكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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