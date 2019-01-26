عطالله: ما حصل بالقمة الاقتصادية تقاطع مصالح بين الداخل والخارج

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" ​جورج عطالله​ في حديث اذاعي الى أن "ما حصل في القمة الاقتصادية تقاطع مصالح بين الداخل والخارج"، معتبرا أن "أهم نجاح سجل ب​القمة العربية​ هو معالجة قضية ​النزوح السوري​ والعمل على اعادتهم الى بلادهم"، مشددا على أننا "لم نقف ضد هذه المسألة ولسنا ضد مساعدة النازحين ولكن مع مساعدة هؤلاء في بلادهم".

وأضاف: "يجب العمل على التضامن العربي وعودة ​سوريا​ الى الحضن العربي"، مشددا على أن "احدا لم يعاني من الوجود السوري بقدر لبنان منذ سبعينيات القرن الماضي"، مضيفا: "​النظام السوري​ سيتعاطى مع ملف اعادة الاعمار على قاعدة الدول التي وقفت الى جانب سوريا ".

وأشار الى أنه "بالمنطق "​حزب الله​" يستطيع تسهيل عمل شركة أو شركات في مشروع اعادة إعمار سوريا وهذه ليست معلومات".