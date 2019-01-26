عطالله: ما حصل بالقمة الاقتصادية تقاطع مصالح بين الداخل والخارج

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" جورج عطالله في حديث اذاعي الى أن "ما حصل في القمة الاقتصادية تقاطع مصالح بين الداخل والخارج"، معتبرا أن "أهم نجاح سجل بالقمة العربية هو معالجة قضية النزوح السوري والعمل على اعادتهم الى بلادهم"، مشددا على أننا "لم نقف ضد هذه المسألة ولسنا ضد مساعدة النازحين ولكن مع مساعدة هؤلاء في بلادهم".
وأضاف: "يجب العمل على التضامن العربي وعودة سوريا الى الحضن العربي"، مشددا على أن "احدا لم يعاني من الوجود السوري بقدر لبنان منذ سبعينيات القرن الماضي"، مضيفا: "النظام السوري سيتعاطى مع ملف اعادة الاعمار على قاعدة الدول التي وقفت الى جانب سوريا ".
وأشار الى أنه "بالمنطق "حزب الله" يستطيع تسهيل عمل شركة أو شركات في مشروع اعادة إعمار سوريا وهذه ليست معلومات".
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