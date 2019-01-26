اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ الوزير السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "قبل ان يقفل باب التفكير الحر او يصبح احادي فهل ان ​تشكيل الحكومة​ في لبنان مرتبط بانجاز حكومة ​العراق​، ام بإتفاق اضنة ام أصبحنا في مسار واحد مع ازمة ​فنزويلا​ مرورا باليمن؟ وهل الاطالة في انجاز الحكومة هو لاضعاف لبنان اقتصاديا وانهاكه من أجل تعميم اليأس و​الفقر​ و​الهجرة​"، اضاف قائلا انها "مجرد خواطر".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: هل الاطالة في انجاز الحكومة هو لاضعاف لبنان اقتصاديا وانهاكه من أجل تعميم اليأس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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