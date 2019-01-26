وزير البترول المصري: نتوقع وصول إنتاج الغاز لـ8 مليارات قدم مكعب يوميا

توقع وزير البترول المصري طارق الملا زيادة إنتاج مصر من ​الغاز الطبيعي​ خلال العام المالي المقبل، 2019-2020، لمعدلات غير مسبوقة، بما يقارب 8 مليارات قدم مكعب يوميا بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة مشروعات تنمية حقول الغاز، خلال المرحلة المقبلة".

وأكد الملا خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لاعتماد موازنة التخطيط للعام 2019- 2020 " أن "هذه الكميات غير المسبوقة، نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة، يدعمها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر".

وشدد وزير البترول المصري على "استمرار جهود ​قطاع البترول​ في تنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في تنمية الاكتشافات البترولية ​الجديدة​، والعمل على تنفيذ مشروعات جديدة، بهدف تحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والطلب المتزايد على الطاقة، من خلال طرح المزايدات العالمية في كافة مناطق مصر البرية والبحرية، وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية لتحقيق اكتشافات جديدة، تعزز من إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز الطبيعي".