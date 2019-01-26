وزير خارجية تونس: عودة سوريا للجامعة العربية قرار يأخذه العرب مجتمعون

أعرب وزير الخارجية التونسي، ​خميس الجهيناوي​، عن سعادته باستقبال وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، مشيرا إلى أن "زيارة الأخير تأتي في إطار التشاور السياسي بين البلدين".

وذكر الوزير التونسي، في مؤتمر صحافي أن "الميزان التجاري بين تونس و​روسيا​ به خلل كبير"، لافتا إلى أنهما "ناقشا التحديات الاقتصادية والأمنية".

كما أشار الوزير التونسي إلى أن "موضوع عودة ​سوريا​ للجامعة العربية قرار يأخذه العرب مجتمعون، مضيفا "سوف نستضيف ​القمة العربية​ في 31 آذار وسيبحث وزراء الخارجية العرب ذلك".