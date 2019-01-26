وزير خارجية تونس: عودة سوريا للجامعة العربية قرار يأخذه العرب مجتمعون

أعرب وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، عن سعادته باستقبال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مشيرا إلى أن "زيارة الأخير تأتي في إطار التشاور السياسي بين البلدين".
وذكر الوزير التونسي، في مؤتمر صحافي أن "الميزان التجاري بين تونس وروسيا به خلل كبير"، لافتا إلى أنهما "ناقشا التحديات الاقتصادية والأمنية".
كما أشار الوزير التونسي إلى أن "موضوع عودة سوريا للجامعة العربية قرار يأخذه العرب مجتمعون، مضيفا "سوف نستضيف القمة العربية في 31 آذار وسيبحث وزراء الخارجية العرب ذلك".
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