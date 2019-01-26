مسؤول: تسعة قتلى ونحو 300 مفقود إثر انهيار سدّ في البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا (أ ف ب)

أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية السبت أن انهيار سد في مجمع منجمي كبير في جنوب شرق البلاد أسفر عن سقوط تسعة قتلى، في حصيلة قابلة للارتفاع بعد تأكيد السلطات أن فرص العثور على ناجين "ضئيلة" بينما ما زال 300 شخص مفقودين.

وقال ناطق باسم فرق الإطفاء "لدينا تسعة قتلى ومعلومات تشير إلى فقدان 300 شخص".

وكان روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس حيث يقع السد في جنوب شرق البلاد، صرح أنّ "الشّرطة ورجال الإطفاء والجيش فعلوا كلّ شيء لمحاولة إنقاذ ناجين محتملين".

وأضاف لصحافيين "لكننا نعرف أن هناك احتمالات ضئيلة" بالعثور على ناجين، مشيرا إلى أنه "لن نعثر سوى على جثث على الأرجح".

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط سبعة قتلى وحوالى 150 مفقودا.

وانهار أحد السدود الثلاثة لمجمع كوريغو دي فيجياو المنجمي التابع لمجموعة فالي للمناجم بعد ظهر الجمعة في برومادينيو البلدة التي تضم 39 ألف نسمة وتبعد نحو 60 كلم جنوب غرب بيلو اوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.

وذكر مصور من وكالة فرانس برس كان على متن طائرة حلقت فوق المنطقة أن سيلا من الوحل البني يغطي مساحات واسعة من الأراضي، موضحا أن عددا كبيرا من المنازل دمر.

وصرح فابيو سفارتسمان رئيس مجلس إدارة مجموعة فالي للمناجم أن "معظم الأشخاص المتضررين من موظفينا".

وأضاف "لا نعرف حتى الآن عدد الضحايا لكننا نعرف أنه سيكون كبيرا". موضحا أن كافيتيريا المجمع غمرها الوحل خلال وقت الغداء.