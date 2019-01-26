روسيا: أطراف خارجية تستغل الخلافات بين الحركات الفلسطينية لتنفيذ أغراضها

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ)

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، من أن أطرافا خارجية تستغل الخلافات القائمة بين الحركات الفلسطينية؛ لتنفيذ أغراضها الجغرافية والسياسية.

وقال لافروف، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية:- "نقدر الجهود التي يبذلها أصدقاؤنا المصريون للمساعدة في استعادة الوحدة الفلسطينية، ونرى مدى عمق الفجوة بين حركتي فتح وحماس"، مُعربًا عن أمله الشديد في أن تسترشد الأطراف الخارجية، التي تؤثر على الجانب الفلسطيني، هذا أو ذاك، بمصلحة الشعب الفلسطيني، وأن تتوقف عن استخدام الخلافات بين رام الله وغزة لتحقيق مصالحها الجيوسياسية في هذه المنطقة الحساسة.

كما أكد ضرورة تشجيع الفلسطينيين على استعادة وحدتهم، موضحًا أن الفجوة العميقة بين رام الله وغزة تدحر الجهود الهادفة إلى إقامة دولة فلسطينية، في إطار حل الدولتين، عندما ستكون كل من إسرائيل وفلسطين قادرتين على العيش جنبا إلى جنب في أمن وحسن جوار".