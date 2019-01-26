بابا الفاتيكان: النظر للمهاجرين باعتبارهم تهديد "لا معنى له"

محمد اسماعيل - القاهرة - بنما سيتي (أ ش أ)
قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن النظر إلى جميع المهاجرين باعتبارهم تهديدًا على المجتمع "أمر لا معنى له ولا يتسم بالمسئولية".
ودعا البابا فرنسيس - مخاطباً مئات الآف الشباب الذين تجمعوا لحضور قداس ديني في بنما سيتي، عاصمة بنما، حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت - إلى الترحيب بمن اضطروا إلى ترك بلادهم وأسرهم.
يُذكر أن البابا فرنسيس جعل قضية الهجرة موضوعاً مهماً خلال زيارته إلى بنما التي تستمر أربعة أيام.
وكان البابا قد قال سابقاً، وهو في طريقه إلى بنما يوم الأربعاء الماضي رداً على أسئلة الصحفيين حول مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، "إن الخوف هو ما يجعلنا نتصرف بجنون."
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