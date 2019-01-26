القبض على تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة السلام.

وردت معلومات سرية لقسم شرطة السلام أول، بقيام أب ونجله بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بداائرة القسم.

أكدت تحريات المباحث صحة المعلومات وتبين أن أفراد التشكيل هم "رزق.ا"، 42 سنة، سبق اتهامه في قضية "مشاجرة وضرب" ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "سرقة مسكن، هروب من المراقبة، "إ"، نجل الأول، 18 سنة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السرقة المساكن.

وباستهدافهما ألقي القبض عليهما حال استقلالهما دراجة نارية وبحوزتهما "3 أجنة حديدية، 4 مفك كهرباء، زرادية، كمية من المفاتيح المصطنعة" التي يتم استخدامها في ممارسة نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.