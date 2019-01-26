أمين عام الناتو: الوضع في أفغانستان صعب.. ونهدف لمنعها أن تصبح ملاذًا للإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول (أ ش أ)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولينبرج، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم السبت، أن الوضع الراهن في أفغانستان ما زال صعبًا.

وأعرب ستولينبرج، في تصريح نقلته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، عن ترحيبه بالشراكة الوثيقة بين "الناتو" ونيوزيلندا بشأن الوضع في كابول، مضيفاً "نرى في أفغانستان ما كنا نعمل لأجله منذ سنوات عديدة".

وأكد أن تواجد قوات "الناتو" في أفغانستان يهدف إلى منع البلاد من أن تصبح ملاذًا للإرهاب الدولي مرة أخرى.

وأضاف: "الوضع في أفغانستان مازال صعبًا، ولكننا نؤمن بأن أفضل سبيل للمساعدة في استقرار الدولة الأفغانية، هو تدريب قواتها الأمنية، وبناء قدرات محلية من شأنها أن تحقق الاستقرار في بلادها".