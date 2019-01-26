الأمن يداهم 77 بؤرة إجرامية ويضبط 1000 قطعة سلاح و15 سيارة مسروقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهدف قطاع الأمن العام، 77 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية" لملاحقة الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية، خاصة التي أوشكت على السقوط، وضبط أباطرة الكيف وتجار السلاح والبلطجية والتشكيلات العصابية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 606 متهم، 24 قطعة سلاح ناري، 26 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 750 جرام لنبات البانجو المخدر، 500 جرام لمخدر الحشيش، 2,217 كيلو جرام لمخدر الهيروين ، 197قرص مخدر

كما تمكن ضباط قطاع الأمن العام من تنفيذ 3653 حكم قضائي متنوع، تأمين تنفيذ 45 قرار إزالة، ضبط 847 قضية متنوعة، ضبط 1059 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 1 أر بي جي - 84 بندقية آلية، رشاش، 211 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" - 81 طبنجة – 681 فرد محلى الصنع - 3945 طلقة مختلفة الأعيرة - 1652قطعة سلاح أبيض

تم أيضا ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص عثر بداخلها على "فرد محلي، 8 طلقات مختلفة الأعيرة، 5 قطع أسلحة بيضاء – أدوات وأجزاء التصنيع، وكذلك ضبط 14 تشكيلاً عصابياً ضموا 41 متهماً، ارتكبوا 79 حادث سرقة متنوع، تم ضبط 15 سيارة مُبلغ بسرقتها، تم كشف غموض 58 حادث قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 87 متهم.

يأتي لك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.