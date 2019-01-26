الهند تحتفل بالذكرى الـ 70 للجمهورية بالعروض العسكرية

جانب من الاحتفالات المقامة أ.ش.أ بدأ صباح اليوم السبت العرض العسكري في شوارع العاصمة الهندية "نيو دلهي" في إطار إحياء الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت، أن آلاف الأشخاص احتشدوا في شوارع (نيودلهي) لمشاهدة العرض العسكري، مشيرة في

وتحتفل الهند بذكرى إعلان الجمهورية في 26 يناير من كل عام، وهو اليوم الذي يطلق عليه "اليوم الجمهوري".

بي سي) اليوم السبت، أن آلاف الأشخاص احتشدوا في شوارع (نيودلهي) لمشاهدة العرض العسكري، مشيرة فيالوقت نفسه إلى أن الاحتفالات بالعيد الوطني للهند تجرى وسط إجراءات أمنية مشددة.وتحتفل الهند بذكرى إعلان الجمهورية في 26 يناير من كل عام، وهو اليوم الذي يطلق عليه "اليوم الجمهوري".

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