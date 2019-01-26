كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: الحكومة الشرعية تتهم الحوثيين بإفشال تنفيذ اتفاق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، على موقف حكومة بلاده من إعلان خطة لإعادة الانتشار في الحديدة، والالتزام بوقف إطلاق النار من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، وتوقفها عن حفر الخنادق، وتعزيز التحصينات العسكرية، والاستمرار في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، لمناقشة مستجدات تنفيذ اتفاقات ستوكهولم، حول محافظتي الحديدة وتعز، واتفاق الأسرى والمعتقلين.

وعزا الوزير اليماني، تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى تعنت المليشيات الحوثية الرافضة لتنفيذ أياً منها، مع دخول الاتفاقية الشهر الثاني من حيز التنفيذ.