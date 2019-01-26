كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا تلغي مشروعا تدعمه الصين بتكلفة 20 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد أزمين علي وزير الاقتصاد في ماليزيا اليوم السبت إن كوالالمبور ستلغي مشروعا تبلغ تكلفته 20 مليار دولار لمد خط للسكك الحديدية مع شركة (تشاينا كوميونيكيشن كونستركشن) الصينية.

وقال علي إن تكلفة المشروع أكبر من اللازم في الوقت الذي أكد فيه ترحيب ماليزيا بكل أشكال الاستثمار من الصين على أساس كل حالة على حدة. وفقا لـ "رويترز".

وأضاف أن "مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار لأن تكلفة مد الخط كبيرة جدا وليس لدينا المقدرة المالية".

وقال إن الحكومة لم تقرر بعد حجم المبلغ الذي ستدفعه للشركة الصينية نظير إلغاء المشروع.

وأضاف أن الفوائد وحدها على المشروع تصل إلى 120 مليون دولار سنويا.

وقال "لا يمكننا تحمل ذلك، ولذا يجب إنهاء هذا المشروع دون التأثير على علاقتنا الطيبة مع الصين".

وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في أغسطس/آب الماضي إن مشروع السكك الحديدية سيُلغى "في الوقت الحالي" ولكن الحكومة قالت بعد ذلك إنها تتفاوض مع الشركة الصينية بشأن مستقبل خط السكك الحديدية.

وأعلن أيضا في أغسطس/آب الغاء مشروع آخر تدعمه الصين وهو خط أنابيب للغاز الطبيعي في ولاية صباح.