كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العبادي يقر بنفوذ إيران في العراق.. "إنه لأمر محزن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، بوجود نفوذ إيراني في العراق، وانتقد تدخل بعض الفصائل المسلحة في تشكيل الحكومات واختيار النخب الحاكمة، معتبراً أن هذا الأمر يثير الحزن.

وقال العبادي في مقابلة مع قناة روسيا اليوم الجمعة: "من الناحية الواقعية هناك نفوذ إيراني في العراق، ومن حق الدول البحث عن مصالحها، لكن من واجب العراقيين تحقيق مصالح البلاد أولاً".

كما حذر من أن يكون للأجهزة الأمنية والقوى المسلحة رأي وقرار سياسي تنحاز به لصالح جهة سياسية ضد أخرى، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى صراع بين تلك القوى "من أجل مصالحها ضد مصالح المواطن".

وقال: "أي مسؤولية أمنية داخل البلد هي من صلاحيات السلطة المدنية، هؤلاء (في إشارة إلى فصائل الحشد الشعبي) لا يجوز أن يتدخلوا في تنصيب الوزارات، فهذا خطر على البلد.. لا نريد أن تسيطر على هذا البلد جماعات مسلحة متناحرة تفتش عن مصالحها السياسية فقط ضد مصالح المواطن".