كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي، فجر السبت، بعد أن أطلقت شرطة الاحتلال النار عليه أثناء قيادته مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية داخل مدينة القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إن سائق السيارة رفض المثول لأوامر رجال الشرطة بعد أن طلبوا منه التوقف لفحص السيارة.

وزعمت الشرطة أن الشاب شكل خطرا على حياة عناصرها بعد أن قرر الفرار من المكان، مما جعلها تطلق "نيرانا تحذيرية" باتجاه السيارة التي عثر عليها لاحقا في منطقة باب العامود وبداخلها الشاب وقد فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وادعت الشرطة الإسرائيلية في بيانها أن السيارة مسروقة، وجرى العثور بداخلها على أدوات تستعمل لاقتحام المنازل.