موجز الإمارات || جهة العمل ملزمة بسداد الاشتراك التأميني للمواطن المنتهية خدمته .. تُقى الهنائي تسخّر الذكاء الاصطناعي في خدمة البشرية .. أستراليا تتلقى هزيمة تاريخية على يد «منتخب الإمارات»

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامها بإعادة تسجيل المواطن الذي كان يعمل بوظيفة في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، في سجل الباحثين عن عمل، فور انتهاء أو إنهاء خدمته، طالما كان قادراً على العمل وراغباً فيه وباحثاً عنه، وتكون أولوية التسجيل في التعيين سترجع إلى مؤهلات المواطن وخبراته وظروف إنهاء خدماته، لافتة إلى أن جهة العمل ملزمة بسداد الاشتراك التأميني للمواطن المنتهية خدمته.

وذكرت الوزارة في ردّها على أسئلة عدد من متابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنها حريصة على تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والتدريب للعامل المواطن، بناء على تقرير «مقابلة نهاية الخدمة»، الذي أجرته المؤسسة التي كان يعمل فيها قبيل إنهاء أو انتهاء خدماته، لتوعيته بالحقوق والواجبات، بما يدعم استمرار علاقة العمل عند حصوله على فرصة عمل جديدة.

وأفادت بأن نموذج أو استبيان مقابلة ترك العمل، المعتمد رسمياً من قبل الوزارة، يتضمّن أربعة بنود رئيسة، تبدأ بـ«بند بيانات الموظف»، ويشمل اسمه، ووظيفته، والرقم الوظيفي، والدرجة، والإدارة، وتاريخ التعيين، وتاريخ الاستقالة، ثم «وقائع المقابلة»، وتتضمن ثمانية محاور رئيسة يتم التناقش حولها بين مسؤول الموارد البشرية والموظف، وهي «الترقية، والراتب والمزايا والحوافز، والأمان والاستقرار الوظيفي، والعلاقات الوظيفية مع الزملاء، وفرص التدريب والتطوير، وقيم وأخلاقيات العمل، والتمكين الوظيفي، وبيئة العمل».

كما تشمل بنود نموذج مقابلة ترك العمل، سؤالاً للموظف المنتهية خدمته، بشأن الأسباب التي أدت إلى تركه العمل في مؤسسته، وأخيراً استطلاع رأي قصير بشأن مقترحات الموظف لتحسين الوضع الوظيفي لزملائه في العمل.

وشدّدت الوزارة على أنه وفقاً للقرار الوزاري رقم 212، فإنه في جميع حالات إنهاء خدمات المواطنين يتعين على أصحاب العمل توريد حصصهم وحصص المؤمن عليهم (العمال المواطنين)، في الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة، وفي أي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية المعمول بها في الوزارة بالمشاركة فيه لمصلحة المواطن.

وأكدت أنه في حال امتناع المنشأة عن الاشتراك في هذه التأمينات، أو في حال عدم توريدها حصة المشاركة، يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، وقف منح إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة لحين قيامها بالإجراء المطلوب منها، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت عدم سداد صاحب العمل للاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في النظم القانونية المعمول بها في الدولة، أو إلى أي صندوق آخر قام بالمشاركة فيه لمصلحة العامل، يتم تغريمه 20 ألف درهم لكل حالة.

استراتيجية توطين القطاع الخاص

رداً على سؤال بشأن جهود وخطط عمل واستراتيجية الوزارة، في شأن التوطين بالقطاع الخاص، بيّنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها مكلفة عدداً من المهام الرئيسة، المتعلقة بملف التوطين، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2016، بينها رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، إجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والإسهام في دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرصة لهم، ودعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشروعات التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية، وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وتنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

مقابلة ترك العمل

نموذج أو استبيان مقابلة ترك العمل، يتضمّن أربعة بنود رئيسة:

■ بند بيانات الموظف.

■بند وقائع المقابلة.

■مقابلة ترك العمل.

■استطلاع رأي لتحسين الوضع الوظيفي.(المصدر)

تدرس الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وتقلدت وسام «أفضل طالب مبتعث»

تُقى الهنائي تسخّر الذكاء الاصطناعي في خدمة البشرية

تدرس المواطنة الشابة تُقى وضاح الهنائي (30 عاماً) الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب في أميركا، واعتلت ووالدها منصة التكريم، حيث فاز الأب، وضاح الهنائي، من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بوسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الوظائف المتخصصة، وفازت تقى بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طالب مبتعث عن فئة الدراسات العليا.

وعزت الهنائي فوزها بـ«وسام الفخر» لأسرتها، التي أخذت بيدها ودعمتها حتى نجحت في الوصول للدراسات العليا، لترفع اسم الدولة عالياً خفاقاً في المجال العلمي، مسخرةً الذكاء الاصطناعي في خدمة البشرية.

ونجحت الهنائي، المبتعثة إلى معهد ماساتشوستس للتقنية (إم آي تي) في الولايات المتحدة الأميركية، من قبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بمعاونة أستاذها في المعهد وطالب آخر في إعداد مشروع علمي، يُعني بابتكار برنامج كشف الاكتئاب، من خلال نبرات الصوت والمصطلحات التي يستخدمها الشخص.

وفاز المشروع بجائزة أفضل بحث علمي في مؤتمر سنوي، متخصص في الأبحاث الخاصة بالصوت واللغة، وقامت بنشره في مجلة علمية أسوةً بمشروعها العلمي الثاني، الذي عملت بشكلٍ فردي على تنفيذه، والمعني بابتكار برنامج يتنبأ بمستوى المزاج العام للأفراد، وذلك أيضاً عن طريق الصوت والمصطلحات، مستخدمةً في ذلك أيضاً الساعة الذكية التي منحتها إياها شركة سامسونغ.

وتم اختيار الهنائي ضمن قائمة الفائزين بمبادرة المبتكرين الشباب دون سن الـ35 عاماً، إذ أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن الفائزين بمبادرة المبتكرين الشباب دون سن الـ35 عاماً، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في يوليو العام الماضي.

وتشكل دراسة الهنائي، التي بدأتها عام 2014، وترتقب الحصول على شهادتها بعد أشهرٍ، امتداداً طبيعياً لمشوارها العلمي، الذي بدأته بدراسة الهندسة الكهربائية بالمعهد البترولي التابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عام 2006، ثم دراسة الماجستير في تخصص الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب في معهد ماساتشوستس للتقنية (إم آي تي) في 2011. وترى أن ثمار غربتها تعدت «النجاحات العلمية»، لتشمل جوانب شخصية واجتماعية كبيرة، قائلة «لعبت الغربة دوراً بارزاً في تنمية شخصيتي، وزرع حب التطوع والمبادرة فيها، الأمر الذي تجلى في تنظيمي رحلة لمشروع استكشاف لأقراني من المبتعثين الإماراتيين، شمل الجامعة والمدينة، وحرصت على أن يحققوا أكبر اندماج ممكن، علمياً واجتماعياً، في الغربة، ففي الجامعة قمت بتعريفهم بالمشروعات والأبحاث العلمية المنجزة، وفي المدينة حرصت على إرشادهم إلى أبرز الأماكن والمعالم فيها».

نص ماراثون

عملت المواطنة الشابة، تُقى وضاح الهنائي، على التسجيل في سباق «نص ماراثون» بمدينة «بوسطن»، وتدربت لمدة عام من أجل المشاركة فيه، ونجحت خلاله في تنظيم جدول يومي صحي، شمل ممارساتها وعاداتها الغذائية.

وقالت تُقى «كنت أركض مسافة من 10 إلى 15 كيلومتراً كل يومين في الصباح قبل ذهابي للجامعة، وذلك لمدة عام، حتى شاركت في سباق (نص ماراثون) لمسافة 21 كيلومتراً، ما يتطلب الركض من ساعتين إلى ثلاث ساعات، حتى أكون مستعدة لاحقاً للمشاركة في الماراثون السنوي الكبير، الذي تنظمه المدينة».(المصدر)

بحضور هزاع بن زايد و25 ألف متفرج.. مبخوت ورجال المنتخب يذيقون أستراليا هزيمة تاريخية

قاد علي مبخوت المنتخب الوطني، لتحقيق فوز تاريخي على أستراليا بهدف دون رد، أمس، في ربع نهائي كأس آسيا، على استاد هزاع بن زايد في العين، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحضور جماهيري كبير بلغ 25 ألفاً و53 متفرجاً، ليتأهل «الأبيض» لمواجهة منتخب قطر في نصف النهائي في 29 الجاري، على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بأبوظبي، بينما توقف مشوار حامل اللقب عند دور الثمانية.

وبذلك يتأهل المنتخب الوطني لنصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، ويحقق مكاسب عدة، أبرزها تحقيق أول فوز في تاريخه على أستراليا، بينما يعد الهدف الذي أحرزه علي مبخوت هو أول هدف إماراتي في مرمى «الكانغارو»، كما بات مبخوت أكثر لاعب عربي يحرز أهدافاً في كأس آسيا برصيد تسعة أهداف.

وأجرى المدرب الإيطالي، ألبيرتو زاكيروني، أربعة تغييرات في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني، بمشاركة كلٍّ من فارس جمعة وماجد حسن ووليد عباس ومحمد أحمد، بدلاً من خليفة مبارك الذي أصيب في مباراة قيرغيزستان، وخميس إسماعيل بسبب الإيقاف، والحسن صالح وخلفان مبارك اللذين جلسا على مقاعد البدلاء.

بدأ «الأبيض» المباراة بقوة، وكاد إسماعيل الحمادي أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة الأولى، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة باتجاه المرمى، ولكن الكرة ارتطمت باللاعب ترينت ساينسبري، وخرجت إلى ركلة ركنية، بينما اعتمد «الكانغارو» على سلاحه الأساسي، وهو الكرات الثابتة، إذ كانت أول فرصة من ركلة ركنية لعبها كريس يكونوميديس، وحولها ترينت ساينسبري برأسه فوق العارضة (4)، وبالطريقة نفسها من ركلة ركنية أخرى وصلت كرة إلى جاكسون إيرفين، فسدد الكرة فوق العارضة (15).

وفي الدقيقة 18، تلقى المنتخب الوطني ضربة موجعة بإصابة محمد أحمد، بعد تدخل عنيف من الأسترالي أبوستولوس جيانو، ويغادر «بامبو» الملعب، وينزل بدلاً منه خليفة مبارك، بينما قاد ماجد حسن هجمة مرتدة، ومرر الكرة إلى إسماعيل الحمادي الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس ماثيو رايان (20).

في المقابل، بدأ المنتخب الأسترالي في التفوق بالجوانب البدنية بعد مرور 25 دقيقة، خصوصاً مع نشاط اللاعب جيمي ماكلارين، الذي هدد مرمى «الأبيض» عندما لعب رايان غرانت كرة عرضية، وحولها ماكلارين برأسه، لكن فارس جمعة تصدى لها، ثم سدد ماكلارين كرة أخرى مرت بجوار القائم.

وضغط «الكانغارو» في آخر خمس دقائق من الشوط الأول، وتألق خالد عيسى في التصدي لكرة خطرة من تسديدة قوية للأسترالي أبوستولوس جيانو (40)، بينما لعب إسماعيل مطر كرة عرضية جميلة لمسها خليفة الحمادي، ووصلت إلى علي مبخوت الذي لعب الكرة برأسه فوق العارضة (45).

وفي الشوط الثاني، استمرت الأفضلية في وسط الملعب لمصلحة منتخب أستراليا، الذي هدد مرمى خالد عيسى بكرة خطرة، عن طريق ميلوس ديغينيك، ليجري زاكيروني التبديل الثاني بنزول محمد عبدالرحمن بدلاً من إسماعيل مطر، ولكن افتقد «الأبيض» تقدم لاعبي الوسط في هجمات الفريق، التي جاءت من خلال محاولات فردية، أبرزها مجهود رائع من إسماعيل الحمادي، الذي راوغ ثلاثة لاعبين، لكنه تأخر في تمرير الكرة إلى ماجد حسن (60)، بينما ألغى الحكم هدفاً لأستراليا أحرزه أبوستولوس جيانو، بسبب تسلل ماثيو ليكي (63).

وفي الدقيقة 68، أحرز علي مبخوت الهدف الأول للمنتخب الوطني، بعدما استغل خطأ قاتلاً من المدافع ميلوس ديغينيك الذي مرر كرة قصيرة إلى الحارس ماثيو رايان، ليقطعها مبخوت ويراوغ الحارس ويسددها في المرمى.

وأجرى مدرب أستراليا أرنولد غراهام تغييرات فنية على «الكانغارو» بنزول أوير مابيل وأندريه نابوت، بدلاً من روبي كروس وأبوستولوس جيانو، إذ ضغط المنتخب الأسترالي في آخر 10 دقائق من المباراة، ولكنّ المدافعين وخالد عيسى تصدوا لجميع الهجمات، ليحقق المنتخب الوطني الفوز، ويتأهل لنصف النهائي.

درويش: هدف مبخوت في مرمى أستراليا صحيح 100%

أكد الحكم المونديالي السابق في كرة القدم، عيسى درويش، صحة الهدف الذي سجله لاعب المنتخب الوطني علي مبخوت في مرمى أستراليا «68»، وقاد به الأبيض إلى الدور نصف النهائي في كأس أمم آسيا 2019، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، أمس، على استاد هزاع بن زايد في العين ضمن الدور ربع النهائي، مؤكداً أنه لم تكن هناك أي ركلة جزاء لم تحتسب لمصلحة منتخب أستراليا، معتبراً أن الحالة التي طالب بها لاعب منتخب أستراليا روبي كروس بركلة جزاء في الدقيقة «28» كانت مجرد احتكاك عادي ولا ترقى إلى ركلة جزاء، مشيراً إلى أن الحكم الياباني ريوجي ساتو قاد اللقاء بمستوى تحكيمي مميز، وتعامل مع مجريات المباراة بكل حسم وصرامة وجدية، إذ ساعدته لياقته البدنية العالية في اتخاذ القرارات الصحيحة على مدار شوطي المباراة، مشيراً إلى أن قرار حكم اللقاء، الياباني ريوجي ساتو، إلغاء هدف لمنتخب أستراليا سجله اللاعب أبوستولوس جيانو «63» كان صحيحاً لوجود حالة تسلل واضحة.

وقال عيسى درويش، لـ«الإمارات اليوم»: إن «الهدف الذي سجله اللاعب علي مبخوت كان ملعوباً، كونه تخلص من الدفاع وراوغ حارس مرمى منتخب أستراليا وسدد الكرة في المرمى مباشرة، مستغلاً خطأ دفاعياً من قبل دفاع منتخب أستراليا».

وأوضح «البطاقة الصفراء التي حصل عليها لاعب منتخب أستراليا روبي كروس 44، كانت مستحقة لارتكابه مخالفة مع لاعب المنتخب إسماعيل»، واعتبر الحكم المونديالي السابق، عيسى درويش، أن مستوى المنتخب الوطني في الشوط الأول كان جيداً، خصوصاً على صعيد التنظيم الدفاعي، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق، مبيناً أنه «في الوقت ذاته أن البطاقة الصفراء، التي حصل عليها لاعب المنتخب إسماعيل الحمادي 62، كانت أيضاً مستحقة».

وبخصوص الكرة التي سددها لاعب منتخب أستراليا أبوستولوس جيانو «49»، قال درويش إن اللاعب لمس الكرة بيده قبل التسديد، مشيراً إلى أن حكم اللقاء أمر بمواصلة اللعب.

واعتبر درويش أن لاعبي منتخبي الإمارات وأستراليا ساعدوا الحكم في إدارة المباراة، كون تركيز جميع اللاعبين كان منصباً على اللعب، ولم تكن هناك اعتراضات كثيرة، موضحاً أن الحكم ريوجي يعد من أفضل الحكام في القارة الصفراء. (المصدر)