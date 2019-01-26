جولة صباحية || ماكرون في زيارة إلى مصر .. واشنطن تهدد «بخنق» مادورو .. «مأساة عائلية» تدفع ترامب للتبرع بجزء من راتبه!

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

يصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غدا الأحد، إلى مصر في زيارة تستغرق 3 أيام، حيث سيبحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر تأتي في إطار الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع فرنسا، وبهدف تعزيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

كما تستهدف المباحثات القادمة تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والثقافي، فضلا عن تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا والقارة الإفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الإفريقي.

وأضاف راضي في تصريحات لـصحيفة "الأهرام" أن السيسي وماكرون سيبحثان خلال لقاء القمة المرتقب مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط، التي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط.

وأوضح راضي أن القمة ستناقش عددا من الملفات، على رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية.

وأشار إلى أن مصر تمثل نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي واتفاقات التجارة الحرة التي ترتبط بها.(المصدر)

واشنطن تهدد "بخنق" مادورو ماليا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تعمل على تشديد الخناق المالي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة: "ستستخدم الولايات المتحدة أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية لضمان توافق التعاملات التجارية لحكومة فنزويلا مع هذا الاعتراف (اعتراف واشنطن بالمعارض غوايدو رئيسا لفنزويلا) بما في ذلك التعاملات التي تشمل المشروعات المملوكة للدولة والاحتياطيات الدولية".

لكن بيان الوزارة لم يصل إلى حد إعلان تجميد أصول وحسابات فنزويلا في الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن قد اعترفت يوم الأربعاء بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا. وجاء هذا الإعلان مع تكثيف واشنطن حملتها للإطاحة بمادورو الاشتراكي من السلطة.

وبدأ مادورو فترة رئاسية ثانية في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد فوزه في انتخابات متنازع عليها العام الماضي ومازال يحظى بدعم القوات المسلحة الفنزويلية.(المصدر)

"مأساة عائلية قديمة" تدفع ترامب للتبرع بجزء من راتبه!

تبرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنحو 100 ألف دولار من راتبه إلى المعهد الوطني لتعاطي وإدمان الكحول، وهو هيئة فدرالية تعد أبحاثا عن المشكلات المتعلقة بالكحول.

ويعد إدمان الكحول قضية شخصية أيضا بالنسبة لترامب، إذ توفي شقيقه الأكبر فريد جونيور عام 1981 بعد صراع مع إدمان الكحول، وقال الرئيس الأمريكي إنه تعلم من تجربة أخيه.

وتعهد ترامب عندما كان مرشحا للرئاسة عام 2016 بعدم تقاضي راتبه الرئاسي السنوي البالغ 400 ألف دولار حال انتخابه.

وبموجب القانون، لابد أن يتم دفع راتب للرئيس، وبالتالي يتبرع ترامب بربع راتبه إلى هيئات وإدارات فدرالية.

وقبلت إدارات التعليم والصحة والخدمات البشرية والنقل وهيئة شؤون قدامى المحاربين وهيئات أخرى تبرعات شخصية من ترامب.(المصدر)