محكمة في ولاية تكساس توجه الاتهام إلى جهادي اميركي اوقف في سوريا

وجهت محكمة في ​تكساس​ تهمة التعاون مع منظمة إرهابي إلى أميركي يبلغ من العمر 34 عاما، أوقف في ​سوريا​ حيث كان قد انضم إلى تنظيم "داعش".

واوضحت ​وزارة العدل الأميركية​ في بيان إن قوات سوريا الديموقراطية أوقفت في سوريا وارن كريستوفر كلارك من بلدة شوغار لاند بالقرب من مدينة ​هيوستن​ بولاية تكساس الأميركية. وقوات سوريا الديموقراطية تحالف عربي كردي مدعوم من ​التحالف الدولي​ ضد الجهاديين الذي تقوده ​واشنطن​.

وذكرت أنه تم تسليمه هذا الأسبوع إلى ​القوات الأميركية​ المنتشرة في سوريا وأعيد الخميس إلى هيوستن قبل أن يمثل أمام قضاء هذه المدينة. وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاما. ونقل البيان عن المدعي راين باتريك قوله إن "ذراع ​القضاء الأميركي​ طويلة".

من جهته، اكد أحد ممثلي ​مكتب التحقيقات الفدرالي​ "اف بي آي" بيري تيرنر أن ​الشرطة الفدرالية​ الأميركية "ستواصل البحث بفاعلية عن الأفراد الذين يحاولون الانضمام إلى صفوف المقاتلين الأجانب في ​تنظيم داعش​ أو تقديم مساعدة إنسانية لمنظمات إرهابية أخرى"