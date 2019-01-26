مورغولوف: أميركا طلبت مساعدتنا "بأجندة المفاوضات" مع كوريا الشمالية

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف أن ​الولايات المتحدة​ طلبت من ​روسيا​ مساعدتها في "أجندة المفاوضات" مع ​كوريا الشمالية​ بشأن نزع سلاحها النووي.

واشار نائب الوزير الروسي للصحفيين الى أنه "في هذا الصدد طلبت منا ​واشنطن​ المساعدة في العثور على جدول الأعمال المناسب للمناقشة حول جوانب محددة من نزع ​السلاح​ النووي"، مضيفا: "نحن على استعداد للمساهمة مع المشاركين في عملية التفاوض السداسية، في مناقشة التدابير الملموسة والخطوات الرامية إلى حل، ليس فقط المشاكل النووية، ولكن ما يتصل بها من مشكلات في شبه ​الجزيرة​ الكورية".

وأشار مورغولوف الى إنه "عقد اجتماعا مع الممثل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيغون، في واشنطن"، مضيفا: "كان الاجتماع بناء بشكل عام جرت مناقشة شاملة حول الوضع الحالي لشبه الجزيرة الكورية وآفاق حل المشاكل النووية، وغيرها في شبه الجزيرة"، مشددا على أننا "أبلغنا الجانب الأمريكي بشكل كامل بالتدابير المتخذة في روسيا من أجل التنفيذ الصارم لقرار ​مجلس الأمن​ بشأن كوريا الشمالية".

كما أعلن مورغولوف أنه "دعا الممثل الأميركي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، ستيفن بيغان، إلى روسيا لمواصلة المشاورات"، مشيرا الى أن "هناك عملية مفاوضات نشطة للغاية ومن المقرر أن يزور الممثل الخاص ​موسكو​ في فبراير، ومن المحتمل جدا أن يزور نائب بيغان، مارك لامبيرت، روسيا ربما في فبراير أو آذار".