روني لحود: صورة قروض الاسكان لم تتضح بعد حول آلية استئنافها

لفت رئيس المؤسسة العامة للاسكان روني لحود في تصريح الى أن "صورة قروض الاسكان لم تتضح بعد حول آلية استئنافها بانتظار التعميم الذي سيصدر يوم الاثنين للاطلاع على الكوتا وحجم المبلغ المرصود لقروض الاسكان".

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