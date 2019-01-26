امن الدولة توقف سارق اسلاك كهربائية في بلدة تبنين الجنوبية

تمكّنَت دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة بعد ورود عدّة شكاوى عن تعرّض منازل قيد الإنشاء في بعض بلدات النبطيّة لسرقة كابلاتها الكهربائيّة، من توقيف اللبناني (ف. أ.) في بلدة تبنين أثناء قيادته درّاجة ناريّة وضبطَت بحوزته كيساً من النايلون مليئاً بالأسلاك الكهربائيّة المنزليّة إضافةً إلى الأدوات المستخدمة في عمليّة السرقة.
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بسحب وسرقة الكابلات الكهربائيّة من عدّة منازل قَيد الإنشاء في بلدات حناوية – صور، تبنين، حاريص، ياطر.
تمّ تسليمه إلى مفرزة صيدا القضائيّة بناءً لإشارة القضاء.
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