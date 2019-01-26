عصابة متخصصة بسرقة الدراجات الآلية والنشل مسرح عملياتها جبل لبنان في قبضة شعبة المعلومات

اشارت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة الى انه كثرت في الآونة الأخيرة سرقة الدراجات الآلية واعمال النشل في ​محافظة جبل لبنان​، حيث بتاريخ 19/1/2019 وفي محلة الجديدة امام "Liban Post" حضر شخصان على متن دراجة آلية لون ازرق واقدما على سرقة دراجة آلية نوع " لاندي 125" لون احمر واسود.

ولفتت الى انه بنتيجة المتابعة الحثيثة من قبل ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي، تم تحديد هوية المشتبه بهم، وتمكنت من توقيفهم في محلة الفنار، وهم كل من: ع. ر. (مواليد عام 2001)، م. ع. (مواليد عام 2005) لبنانيين، ا. ع. (مواليد عام 2000) وضبطت الدراجة المسروقة، والدراجة المستخدمة في عملية السرقة. كما تم توقيف المدعو: م. ك. (مواليد عام 1983، سوري) لقيامه بشراء مسروق.

واوضحت انه بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعمليات سرقة دراجات آلية وعمليات نشل. احيلوا مع المضبوطات الى المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.