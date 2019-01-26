اشارت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة الى انه كثرت في الآونة الأخيرة سرقة الدراجات الآلية واعمال النشل في محافظة جبل لبنان، حيث بتاريخ 19/1/2019 وفي محلة الجديدة امام "Liban Post" حضر شخصان على متن دراجة آلية لون ازرق واقدما على سرقة دراجة آلية نوع " لاندي 125" لون احمر واسود.
ولفتت الى انه بنتيجة المتابعة الحثيثة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تم تحديد هوية المشتبه بهم، وتمكنت من توقيفهم في محلة الفنار، وهم كل من: ع. ر. (مواليد عام 2001)، م. ع. (مواليد عام 2005) لبنانيين، ا. ع. (مواليد عام 2000) وضبطت الدراجة المسروقة، والدراجة المستخدمة في عملية السرقة. كما تم توقيف المدعو: م. ك. (مواليد عام 1983، سوري) لقيامه بشراء مسروق.
واوضحت انه بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعمليات سرقة دراجات آلية وعمليات نشل. احيلوا مع المضبوطات الى المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر عصابة متخصصة بسرقة الدراجات الآلية والنشل مسرح عملياتها جبل لبنان في قبضة شعبة المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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