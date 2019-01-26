بلال عبد الله: بارقة أمل بإعادة العمل بالقروض الإسكانية

اشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "في أجواء العتمة السياسية والحكومية والاقتصادية، بارقة أمل صغيرة، علها، تعيد تحريك عجلة بعض القطاعات، عبر إعادة العمل ب​القروض​ الإسكانية لذوي الدخل المتوسط والمحدود ولو بفوائد مرتفعة انه تتويج لجهود ​المؤسسة العامة للاسكان​ بالتعاون مع ​المصرف المركزي​".

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