تويني: من المجدي ان يتأمل العرب بحال اوطانهم بالمقارنة مع الاستيطان

رأى وزير ​مكافحة الفساد​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​نقولا تويني​ في بيان الى أنه " من المجدي ان تتأمل القيادات العربية بحال اوطانهم بالمقارنة مع ​الاستيطان​ وان يستخرجوا العبر من ما آل إليه الانقسام والتشرذم وتبديد الإمكانيات والثروات الطبيعية وفقدان بناء الدولة الحديثة والإخفاق في درء الأخطار العدائية، ناهيك عن استرجاع الأراضي المحتلة و​القدس​ والخنوع أمام العدو الاسرائيلي، وهجرة ​الشباب​ والعقول والاعتماد على تصدير ثروتنا الطبيعية بدون حساب"، متسائلا "ما هو مصير أجيال الغد أو الأجيال التي لم تلد بعد؟".

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