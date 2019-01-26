نصار: مطالبة البعض بالثلث المعطل بسبب تفكيره بمرحلة ما بعد الرئيس عون

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنيس نصار​ الى ان مطالبة البعض بالثلث المعطل هو للأسف بسبب تفكيره بمرحلة ما بعد ​الرئيس ميشال عون​. واكد ان الرئيس عون هو الرئيس القوي وليس وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​، كما ان رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ هو من يشكّل الحكومة ولا يستقبل المبادرات بل هو من يبادر والآخرون يوافقون طبعاً بالمشاركة مع رئيس الجمهورية.

واوضح في حديث اذاعي، ان العقدة الحكومية ظهرت عند تشكيل كتلة من نواب أعضاء بكتل أخرى فحتى تم طرح من باب المزاح تشكيل كتلة للأرثوذكس والمطالبة بوزراء حتى لو كنت في الجمهورية القوية، ولفت الى ان للقوات في حكومة تصريف الأعمال الحالية نائب رئيس حكومة ووزارات أصبحت أساسية بفضل جهود وزراء القوات وكنّا 8 نواب واليوم أصبحنا 15 ولا زال عدد الوزراء هو ذاته والحقائب بنفس الأهمية او حتى أقل. واكد ان ​حزب القوات اللبنانية​ اعطى كل ما طلب منه ليتبين ان العقدة في مكان آخر وهي ليست عندنا او عند ​الحزب التقدمي الاشتراكي​.

ولفت الى ان الشائعات تكثر هذه الفترة واليوم سيطل امين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ داحضاً الشائعات المتعلقة بصحته، وأيضاً رئيس القوات ​سمير جعجع​ لدى عودته سيدحض هذه الشائعات وهو على تواصل دائم مع مكتبه.