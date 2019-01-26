ذبيان: مسيرات العودة وصمود الأسرى مسمار جديد في نعش "صفقة القرن"

حيّا رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ أرواح الشهداء ال​فلسطين​يين الذين إرتقوا خلال جمعة "جريمة الحصار مؤامرة لن تمرّ"، مشيراً الى أن مسيرات العودة المستمرة للأسبوع الرابع والأربعين، والتي يخوض خلالها أبناء ​الشعب الفلسطيني​ المواجهات البطولية مع المحتل، حيث يقدمون الشهداء ويبذلون الدماء والتضحيات على درب تحرير فلسطين، هي دليل ملموس على فشل مخطط "صفقة القرن" الذي تنخرط فيه بعض الدول العربية تنفيذاً للمخطط الصهيوني – الأميركي الرامي الى إنهاء فلسطين وقضيتها.

وأشار ذبيان الى "المعركة البطولية التي يخوضها ​الأسرى الفلسطينيين​ في سجون المحتل، والتي لا تقل أهمية عن مواجهات الميدان وهي تدق مسمارا جديدا في نعش مؤامرة "صفقة القرن" حيث أثمر نضال الأسرى الأبطال في ​سجن عوفر​ من خلف القضبان ، نجاحاً بإنتزاع حقوقهم بفعل صمودهم وإرادتهم الصلبة، ما يؤكد أن معركة النضال والمقاومة مستمرة حتى إستعادة كافة الحقوق، وتحرير الأسرى سيكون جزءاً من تحرير فلسطين وعودة أبناءها إليها، ووأداً لكافة المشاريع والمخططات الرامية الى إنهاء فلسطين وقضيتها".