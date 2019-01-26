شعبة المعلومات توقف مروجي مخدرات في المتن وانطلياس وتضبط كمية منها

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة انه استكمالاً لمكافحة ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات ضمن محافظة جبل لبنان. بتاريخ 22/1/2019 وفي محلة أوتوستراد المتن السريع، تمكنت قوة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف، كل من: م. ح. (مواليد عام 8819، مصري)، ع. ج. (مواليد عام 1994، سوري) على متن سيارة نوع "ب ام" لون كحلي وضبط داخلها: /41/ علبة بلاستيكية تحتوي على باز الكوكايين. /36/ علبة بلاستيكية بداخلها كوكايين بودرة. /10/ أكياس من النايلون بداخلها علب بلاستكية من الكوكايين. /3/ علب بلاستيكية تحتوي مادة حشيشة الكيف ومبلغ مالي.
كما تمكنت بتاريخ 23/1/2019 وفي محلة انطلياس من توقيف المدعوين: ع. س. (مواليد عام 1988، سوري) ع. ا. (مواليد عام 1990، سوري) على متن سيارة "ميتسوبيشي" لون اسود، وقد ضبط بداخلها /79/ مظروفاً تحتوي مادة الكوكايين. وبالتحقيق معهم، اعترف الأخيران انهما مروجا مخدرات بالجملة، وانهما من اعطيا المخدرات لـ (م. ح.) و(ع. ج.) بتاريخ 22/1/2019 لترويجها لصالح المدعو (م. ز.) المعروف "الحاج". أودعوا مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص.
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