شعبة المعلومات توقف مروجي مخدرات في المتن وانطلياس وتضبط كمية منها

اعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العـلاقات العامة انه استكمالاً لمكافحة ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات ضمن ​محافظة جبل لبنان​. بتاريخ 22/1/2019 وفي محلة أوتوستراد ​المتن​ السريع، تمكنت قوة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف، كل من: م. ح. (مواليد عام 8819، مصري)، ع. ج. (مواليد عام 1994، سوري) على متن سيارة نوع "ب ام" لون كحلي وضبط داخلها: /41/ علبة بلاستيكية تحتوي على باز ​الكوكايين​. /36/ علبة بلاستيكية بداخلها كوكايين بودرة. /10/ أكياس من النايلون بداخلها علب بلاستكية من الكوكايين. /3/ علب بلاستيكية تحتوي مادة ​حشيشة الكيف​ ومبلغ مالي.

كما تمكنت بتاريخ 23/1/2019 وفي محلة انطلياس من توقيف المدعوين: ع. س. (مواليد عام 1988، سوري) ع. ا. (مواليد عام 1990، سوري) على متن سيارة "ميتسوبيشي" لون اسود، وقد ضبط بداخلها /79/ مظروفاً تحتوي مادة الكوكايين. وبالتحقيق معهم، اعترف الأخيران انهما مروجا مخدرات بالجملة، وانهما من اعطيا المخدرات لـ (م. ح.) و(ع. ج.) بتاريخ 22/1/2019 لترويجها لصالح المدعو (م. ز.) المعروف "الحاج". أودعوا مع المضبوطات ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص.