عمار حوري: حجم كتلة "المستقبل" تقلص نتيجة القانون الحالي

أشار النائب السابق في تيار "المستقبل" ​عمار حوري​ في حديث اذاعي الى أن "تيار "المستقبل" فقد ثلث اعضائه بنتيجة ​الانتخابات النيابية​ وكان لدى رئيس التيار ​سعد الحريري​ بالاعتراف أن هناك خللا في مكان معين ما استدعى اعادة تشكيل لجان"، معتبرا أن "هذه مرحلة لمّ الشمل داخل تيار "المستقبل"، مشددا على أننا "نسير على نهج النظام الديمقراطي والتعددية".

ولفت الى أنه "ومنذ اقرار ​القانون الانتخابي​ الحالي الكل كان يعرف بمن فيهم الحريري أن حجم كتلة "المستقبل" سيتقلص"، معتبرا أن "بعض التحالفات لم تكن ترضي بعض الناس بمن فيهم جمهور تيار "المستقبل".

ورأى "من الطبيعي المراجعة في القانون الحالي الذي أقرّ، والنسبية يمكن أن تطبق بشكل صحيح ولكن ليس في بلد طائفي"، معتبرا أنه "ورغم كل ملاحظاتنا على القانون إلا أن إجراء الانتخابات كان أمراَ جيداًَ".