روسيا: تعيين مبعوث أمريكي إلى فنزويلا محاولة للسيطرة عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ)

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تعيين دبلوماسي أمريكي سابق مسئولاً عن استعادة الديمقراطية في فنزويلا، محاولة للسيطرة المباشرة على الوضع السياسي في هذا البلد.

وقالت زاخاروفا ـ على حسابها على موقع التواصل (فيسبوك) حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت ـ "هذه محاولة من واشنطن لفرض سيطرة مباشرة على الوضع السياسي في فنزويلا، ففي العراق عَمِلوا على استعادة الديمقراطية، وفي ليبيا أيضاً، لكن في سوريا لم يتمكنوا، أو بالأحرى لم يُسمَح لهم بذلك، والآن فنزويلا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن أمس الجمعة، تعيين الدبلوماسي السابق اليميني إليوت أبرامز، مسئولاً في وزارة الخارجية عن الجهود الأمريكية "لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا".