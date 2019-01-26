اليوم.. مجلس الأمن يجتمع لبحث الأزمة السياسية في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك (د ب أ)

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم السبت، اجتماعًا لبحث الأزمة السياسية في فنزويلا، بعد أن طلبت الولايات المتحدة جلسة طارئة في نيويورك.

ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونظيره الفنزويلي جورج أريزا، الحضور.

كان بومبيو قد قال أمس الجمعة إنه سيحث دولا أخرى على دعم خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، يوم الأربعاء الماضي، فيما خرج الفنزويليون إلى الشوارع للمطالبة باستقالة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقطع مادورو العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، وأمر الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة البلاد بحلول غدا الأحد.

وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من دول أمريكا اللاتينية عن دعمها للمعارضة.

وأيدت دول أخرى من بينها روسيا وإيران وتركيا وكوبا وبوليفيا ونيكاراجوا مادورو.

وانحاز الجيش حتى الآن إلى الرئيس، رغم محاولات ضئيلة للتمرد من شأنها تشير إلى وجود انقسامات داخل قوات الأمن.

وكان مادورو قد فاز بولاية ثانية في انتخابات جرت في مايو الماضي، نُظر إليها على نطاق واسع بأنها غير ديمقراطية. وأدى مادورو اليمين الدستورية في 10 يناير الجاري، وسط تصاعد الضغوط الدولية عليه لحمله على الاستقالة.

كان بومبيو قد أعلن تعيين الدبلوماسي اليوت ابرامز، الذي خدم في إدارات جمهورية سابقة، مبعوثا خاصا لفنزويلا. وقال بومبيو للصحفيين إن أبرامز سيرافقه في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك صباح اليوم السبت.

وقال أبرامز "هذه الأزمة في فنزويلا عميقة وصعبة وخطيرة وأتطلع للعمل من أجل حلها".

وأعرب بومبيو عن توقعه أن يقوم ابرامز بزيارة للمنطقة قريبا.