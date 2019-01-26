"العربية الحدث": مقتل 7 وإصابة 20 في قصف حوثي شمال غرب اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء- أ ش أ:

أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم السبت، بمقتل 7 نازحين وإصابة نحو 20 آخرين في قصف حوثي لمخيم النازحين بمديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة شمال غرب اليمن .

ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل .

وكانت قبائل "حجور" اليمنية قد دعت أمس الجمعة أبناء حجة للتصدي بحزم للتصعيد الحوثي شمال شرق المحافظة، عقب مقتل 21 مسلحا من الطرفين وإصابة العشرات .