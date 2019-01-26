وكالات إغاثية كولومبية: ارتفاع في عدد الفنزويليين الفارين لبوجوتا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا- أ ش أ:
ذكرت وكالات الإغاثة في كولومبيا أن التوتر السياسي الراهن في فنزويلا أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الفنزويليين الفارين إلى الأراضي الكولومبية .
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) عن الوكالات اليوم السبت أن أعداد الفارين من فنزويلا شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية.
وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
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