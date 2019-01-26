مسؤول أمريكي سابق ينتقد سحب قوات بلاده من سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:
انتقد المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط دينيس روس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بسحب القوات الأمريكية من سوريا.
وقال روس في تصريحات لقناة " سكاي نيوز" اليوم السبت، إن هذا القرار من شأنه أن يقوض مصداقية الولايات المتحدة بالشرق الأوسط .
وأضاف أن القرار شكل مفاجأة لقوات سوريا الديمقراطية التي تمكنت بدعم من التحالف الدولي من طرد عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مناطق واسعة في شمال سوريا .
يشار إلى أن إعلان أمريكا سحب قواتها من سوريا شكل صدمة للأكراد الذين أعربوا عن خشيتهم من أن يسمح هذا القرار لتركيا بتنفيذ تهديداتها بشن هجوم ضد قوات سوريا الديمقراطية.
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