رئيس صربيا: لا ننوي الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- أ ش أ:

أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت أن بلاده لا تنوي الاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا.

وقال فوتشيتش لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، مجيبا على سؤال عما إذا كانت صربيا سوف تعترف بغوايدو قائلا "إن بلاده لن تعترف به".

ونصب زعيم المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، يوم الأربعاء الماضي، نفسه قائما بأعمال رئيس فنزويلا مؤقتا، وتوالت بعد ذلك ردود فعل الدول ما بين مؤيد ومعارض.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.