الخارجية الأمريكية: اجتماع "وارسو" يناقش أزمات الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ،اليوم السبت، مناقشة الأزمات الإقليمية وتأثيراتها على المدنيين في الشرق الأوسط خلال الاجتماع الوزاري المقرر عقده في العاصمة البولندية "وارسو" منتصف الشهر المقبل .

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان - نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - إنه سيتم أيضا بحث مسألة تطوير الصواريخ وانتشارها ، فضلا عن التهديدات المتجددة على قطاع الطاقة ومحاربة التطرف والتمويل غير الشرعي.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تشارك عشرات الدول في هذا الاجتماع الوزاري للترويج لمستقبل لمستقبل آمن وسالم في الشرق الأوسط .

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يعد أكبر حدث تستضيفه بولندا منذ قمة حلف شمال الأطلسي عام 2016 في وارسو.