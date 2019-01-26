رابطة جي إس إم إيه تعلن عن المرشحين لجوائز غلومو أواردز لعام 2019

لندن -الجمعة 25 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم رابطة "جي إس إم إيه" عن المرشحين لجوائز الجوال العالميّة لعام 2019 ("غلومو أواردز"). وسيتمّ الإعلان عن الفائزين بالجوائز خلال "إم دبليو سي 19 برشلونة"، الذي سيُعقد من 25 إلى 28 فبراير. يُمكنكم إيجاد اللائحة الكاملة للمرشحين على الرابط الإلكتروني التالي: www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/global-mobile-awards/global-mobile-awards-2019-nominee-shortlist/.

وقال جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لرابطة "جي إس إم إيه" المحدودة، في هذا السياق: "تشكّل جوائز ’غلومو‘ منصّة عالميّة حيث يتمّ الاحتفال بالتطوّرات الأكثر إلهاماً وابتكاراً عبر القطاع، للاحتفال بالشركات والأفراد الذين يقودون الطريق في كلّ شيء بدءاً من تقنيّات الجيل الخامس ’5 جي‘ إلى الأسواق الناشئة وصولاً إلى الاتّصالات الذكيّة. وتجذب الجوائز مستوى عالي من الأسماء رفيعة المستوى، ويشكّل بالتالي الترشيح اليوم إنجازاً كبيراً. ونتمنى للجميع حظاً موفقاً، وإنّنا نتطلّع قُدماً إلى بعض الإعلانات الحماسيّة في ’إم دبليو سي 19 برشلونة‘".

وتضمّ جوائز "غلومو أواردز" حفلاً خلال فترة بعد الظهر في تمام الساعة 16:30 بتوقيت وسط أوروبا يوم الثلاثاء الموافق في 26 فبراير، في المدرج الخامس في القاعة الرابعة. وستشمل عرض الفائزين ضمن فئة تقنيّات "5 جي" الجديدة، بالإضافة إلى فئات "الخير الاجتماعي" و"الإنجازات المتميزة" و"الأجهزة" و"تقنيّات الجوال". وسيتمّ أيضاً الإعلان عن "جائزة الريادة الحكوميّة". وسيتمّ الإعلان عن الرابحين في جوائز أخرى مثل "المساهمة المتميّزة في قطاع الجوال" و"الريادة في القطاع ضمن برنامج النساء للتكنولوجيا" خلال احتفالات منفصلة ضمن "إم دبليو سي 19 برشلونة". وبالإضافة إلى ذلك، ستتمّ دعوة المرشحين لجائزة "أفضل شركة ناشئة لعام 2019 ضمن برنامج "بعد أربعة أعوام من الآن" ليعرضوا أفكار أعمالهم إلى جمهور مباشر وهيئة تحكيم خبيرة بين الساعة 15:00 و16:00 بتوقيت وسط أوروبا من يوم الأربعاء الموافق في 27 فبراير، على مسرح "بانك ساباديل، في القاعة 8 من "فيرا مونتجويك".

سيقوم مقدمَي البرامج التلفزيونيّة ريميل لندن ولاري مادوو باستضافة حفل جوائز "غلومو أواردز" لعام 2019. ريميل لندن هي مقدمة برامج تلفزيونيّة وإذاعيّة حائزة على جوائز ومدوّنة على الإنترنت. وتقدّم ريميل حاليّاً برنامجاً لفترة نهاية الأسبوع عبر "كابيتال إكسترا"، وهي المقدمة الرئيسيّة لبرنامج "واتس أب تي في" من "سكاي 1". أما لاري مادوو فهو محرّر "بي بي سي أفريقيا" في مجال الأعمال وكاتب عالمي مساهم لصالح "واشنطن بوست". ويقدّم لاري خبرة كبيرة إلى الفريق، إذ أصدر تقاريراً من أكثر من 40 بلداً وعقد لقاءات مع بعض الرواد الأبرز في العالم في مجال الأعمال والسياسة والثقافة. وسيقدّم لاري أيضاً جوائز مختارة خلال الأسبوع.

وسيجري تقديم جوائز فئات "الثورة الصناعيّة الرابعة"، و"الاستهلاك"، و"المحتوى والإعلام"، و"الأجهزة" في مدينة رابطة "جي إس إم إيه" للابتكار، وسيتمّ البثّ مباشرةً إلى الجمهور حول العالم عبر "موبايل ورلد لايف تي في" على الرابط الإلكتروني التالي: www.mobileworldlive.com.

تتألف الجهات الراعية لفئات جوائز "غلومو أواردز" لعام 2019 من: "ناشونال إنسترومنتس" من أجل "تقنيّات الجوال"؛ و"دولبي" من أجل "المحتوى والإعلام"؛ و"موبيكا" من أجل "الثورة الصناعية الرابعة"؛ و"موبيليوم" من أجل "الاستهلاك". وتُعدّ "ماشابل" الشريك الإعلامي الرسمي لجوائز "غلومو أواردز" لهذا العام.

ويتمّ التحكيم على الجوائز من قبل مجموعة مستقلّة من المتخصّصين والمحللين والصحافيّين والأكاديميّين، وفي بعض الحالات، ممثلي مشغلي الجوال. وسيتمّ اختيار الرابح لجائزة "تقنيّة الجوال الاستثنائيّة (خيار الرؤساء التنفيذيين للشؤون التقنية)" من قبل لجنة من الرؤساء التنفيذيّين الرائدين للشؤون التقنية من قطاع تشغيل الاتصالات في العالم.

يمكنكم الاطلاع على المعلومات الكاملة حول جوائز "غلومو أواردز" لعام 2019، بما في ذلك المرشحين النهائيّين، وعرض حفل الجوائز عبر "موبايل ورلد لايف تي في"، والجهات الراعية، ولجنة التحكيم، عبر الرابط الإلكتروني التالي: www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/global-mobile-awards/.

المشاركة في مؤتمر "إم دبليو سي 19 برشلونة"

للمزيد من المعلومات عن مؤتمر "إم دبليو سي 19 برشلونة"، بما في ذلك كيفية العرض أو الرعاية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.mwcbarcelona.com. ويمكنكم متابعة التطورات والتحديثات حول "إم دبليو سي 19 برشلونة" على موقع "تويتر" من خلال الحساب @GSMAEvents باستخدام الوسم #MWC19، وعلى صفحة مؤتمر "إم دبليو سي" على موقع "لينكد إن" عبر الرابط الالكتروني التالي: https://www.linkedin.com/showcase/mwcbarcelona/، وعلى صفحتنا على موقع "فيس بوك": https://www.facebook.com/mobileworldcongress/. كما يمكنكم متابعة أخبار وأنشطة رابطة "جي إس إم إيه" الأخرى على "تويتر" من خلال الحساب @GSMA.

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لمحة عن "رابطة جي إس إم إيه"

تمثل رابطة "جي إس إم إيه" مصالح الشركات المشغّلة للاتصالات الجوالة في جميع أنحاء العالم. وتقوم الرابطة بجمع ما يقارب 750 من شركات الاتصالات الجوالة في العالم مع أكثر من 350 شركة في منظومة الاتصالات الجوالة الأوسع والتي تشمل الشركات المصنعة للهواتف والأجهزة الجوالة وشركات البرمجيات ومزودي المعدات وشركات الإنترنت، بالإضافة إلى المنظمات التي تعمل في قطاعات صناعية ذات صلة. كما تشرف الرابطة أيضاً على تنظيم فعاليات المؤتمر العالمي للجوال الرائدة في القطاع تقام سنوياً في برشلونة ولوس أنجلوس وشنجهاي، بالإضافة إلى سلسة "موبايل 360 سيريز" من المؤتمرات الإقليمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع المؤسسي لرابطة "جي إس إم إيه" على الموقع التالي: www.gsma.com. كما يمكن متابعة رابطة "جي إس إم إيه" على "تويتر" عبر: @GSMA.

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