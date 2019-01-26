آر إس إم  ودي إس آي تتّفقان على تحالف استراتيجي للتعامل مع حالات...

نيويورك ولندن -الجمعة 25 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – قامت شركتان معروفتان ومحترمتان في القطاع العالمي لإعادة الهيكلة بتشكيل تحالف استراتيجي وتعاون عالمي لتزويد عملاء كلّ منهما بالمزيد من الدعم وسط موجة متزايدة من حالات الإعسار المالي العابر للحدود والمشاريع العالميّة لإعادة الهيكلة.

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وأعلنت كلّ من شركة "آر إس إم ريستراكتورينج أدفايزوري" المحدودة (المشار إليها في ما يلي بـ"آر إس إم") لإعادة الهيكلة التّي تتّخذ من المملكة المتحدة مقرّاً لها، وهي جزء من شركة "آر إس إم المملكة المتحدة" لتدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات، وشركة "ديفيلوبمانت سبيشاليستس" (المشار إليها في ما يلي بـ"دي إس آي") لإعادة الهيكلة التي تتّخذ من الولايات المتحدة الأمريكيّة مقرّاً لها عن دخولهما في اتّفاقيّة للتعاون والارتقاء بخدمات كلّ منهما في معالجة الحالات العابرة للحدود.

وقال غراهام بوشبي، شريك ورئيس قسم الاستشارات في مجال إعادة الهيكلة في "آر إسم إم"، في معرض تعليقه: "يسرّنا أن نعلن أنّنا سنتعاون مع ’دي إس آي‘ على المشاريع عابرة للحدود. تعمل ’دي إس آي‘ على بعض الحالات الهامة العابرة للحدود، وتجلب إلى هذا المجال ثروة من التجارب، يمكن لشركة ’آر إسم إم‘ أن تساهم بتعزيزها باقتدار في البلدان خارج السوق الأمريكيّة."

وأشار كلّ من بيل برانت، وهو رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة "دي إس آي"، وبراد شارب، الرئيس والرئيس التنفيذي، أنّ من شأن هذا التحالف أن يقدّم زخماً قويّاً للشركة في ظلّ تزايد انتشار حالات الإفلاس والإعسار المالي على نطاق واسع.

وقال برانت في هذا السياق: "أصبحت الشركات مترابطة بالكثير من البلدان بحيث، بالتالي، عندما يواجه قسم من الأعمال مشاكل ماليّة، تكون التداعيات واسعة النطاق ومعقدة." وأضاف: "ستسمح لنا إن إمكانية الوصول إلى موارد مجموعة مثل ’آر إس إم‘ في الخارج بتحسين أعمالنا، وستستفيد في الوقت نفسه من 45 عاماً من الخبرة في مجال إعادة الهيكلة في أمريكا الشماليّة."

وقال شارب: "مع تحول أعمالنا بشكل متزايد نحو ى العالميّة، كان من المنطقي تماماً أن نعيد تأسيس حضورنا في أوروبا حيث عملنا طوال أعوام في الماضي." وأضاف: "إنّني أتطلّع إلى علاقة طويلة ومثمرة مع ’آر إس إم‘ وفريق عملها من المتخصّصين المتفوّقين في مجال إعادة الهيكلة."

لمحة عن "آر إس إم المملكة المتحدة"

تُعدّ "آر إس إم المملكة المتحدة" شركة رائدة في مجال تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات في السوق المتوسطة ولها نحو 3،500 شريك وموظف يعملون في 35 موقعاً في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وقد حققت "آر إس إم" عائدات بلغت قيمتها 319 مليون يورو في العام المالي المنتهي في 31 مارس 2017. إنّ "آر إس إم المملكة المتحدة" هي من الشركات الأعضاء في شبكة "آر إس إم العالميّة" – سادس أكبر شبكة من شركات التدقيق الحسابي والضرائب والاستشارات حول العالم. وتنتشر الشبكة في 120 دولة، و800 مكتباً ولها أكثر من 43 ألف موظف، مع إيرادات من الرسوم تزيد عن 5 مليار دولار أمريكي.

لمحة عن "ديفيلوبمانت سبيشاليستس" ("دي إس آي")

تُعدّ "دي إس آي" مزوّدة رائدة للاستشارات الإداريّة والخدمات الاستشاريّة الماليّة للشركات التي تحتاج إلى إجراء تحسينات تشغيليّة، أو إعادة هيكلة الميزانيّة العموميّة، أو إدارة التغيير. وتبرع "دي إس آي" في مجالها بفضل الخبرة الواسعة والخلفيّات المتنوعة لمستشاريها. ويشمل فريق العمل ماجستير في المحاسبة المهنية، ومحاسبين القانونيين المعتمدين، ومستشارين معتمدين في مجال الإعسار المالي وإعادة الهيكلة، ومحاسبين معتمدين في مجال التحليل الجنائي المالي، والمدققين الداخليّين المعتمدين. وباعتبارها واحدة من أفضل شركات التغيير في الولايات المتحدة الأمريكيّة، قامت "دي إس آي" بالتوسع من مقرها في شيكاغو لتضيف لنفسها حضوراً محليّاً كبيراً مع إفتتاح مكاتب في كلّ من نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وجنوب فلوريدا وويلغمينتون وكولومبوس في أوهايو. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.dsi.biz.

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