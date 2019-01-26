أندرسن جلوبال تعيّن الشريك الإسباني في القانون العام كمنسّق...

سان فرانسيسكو -الجمعة 25 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم "أندرسن جلوبال" عن تعيين خوسيه فيسنتي موروتي كمنسّق قانوني أوروبي وعضو مجلس مساعد في مجلس الإدارة الإقليمي الأوروبي. خوسيه بيسنتي هو شريك في "أندرسن تاكس آند ليجال" في إسبانيا، ورئيس ممارسة القانون العام والتنظيمي في مدريد وفالنسيا.

يتألف المجلس الإقليمي من شركاء في المجال الضريبي والقانوني من الشركات الأعضاء لشركة "أندرسن جلوبال" والشركات المتعاونة معها، وبقيادة الشريكَين أندريا دي فيتشي وباولو مونديا المشاركَين في الإدارة في المنطقة الأوروبيّة. ويعمل المجلس باجتهاد مع مارك فورساتز، رئيس مجلس إدارة "أندرسن جلوبال" والرئيس التنفيذي لشركة "أندرسن تاكس" المحدودة، للارتقاء باستراتيجيّة فرص النمو والعمليّات عبر المنطقة. وتمّ تأسيس مجلس الإدارة الأوروبي في سبتمبر 2018.

وقال أندريا دي فيتشي في هذا السياق: "يُعدّ خوسيه فيسنتي رائد فكر بارز في مجال القانون العام، ويُعدّ دعمه الناشط والملموس لخطّ خدماتنا القانونيّة قيّماً. ونرحب بخبرته وحنكته كإضافة لتنسيق مجموعة خدماتنا القانونيّة. وإنّنا نتطلّع قُدماً إلى العمل معه على إشراك الوكالات العامة ومواضيع أخرى ذات صلة".

وأضاف باولو مونديا قائلاً: "يشكّل مجلسنا الإقليمي حجر الزاوية لنجاحنا في أوروبا مع حوالي عشرات البلدان الممثلة، و200 شريك، وأكثر من ألف متخصّص بالإجمال، وحوالي 400 محامي يقدمون خدمات ضريبيّة وماليّة. ويتشارك خوسيه بيسنتي رؤيتنا وقيمنا الأساسيّة، وستساعدنا خلفيّته التعليميّة كثيراً".

وقبل الانضمام إلى "أندرسن تاكس آند ليجال" في إسبانيا، عمل موروتي كشريك في "أوليروس أبوجادوس"، وكمدير عام "ليكس أوربن أبوجادوس آند أوربانيستاس" التي تشكّل جزءاً من "ليكس كوربوريت أبوجادوس"، وكعميد كليّة القانون في جامعة فالنسيا الكاثوليكيّة. وعمل كمستشار لوكالات عامة حول القانون الإداري منذ عام 1995، وهو حائز على شهادة دكتوراه في القانون من جامعة بولونيا.

خلال الأعوام الأربعة الماضية، قامت "أندرسن جلوبال" بتوسيع حضورها في عدد من محاور الاقتصاد الكبرى عبر أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، وألمانيا، والبرتغال، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وهنغاريا، وتركيا، وإيرلندا، والنمسا، وبولندا، واليونان، وقبرص، ولوكسمبورج، وسلوفاكيا، وهولندا، وسويسرا، من خلال شركاتها الأعضاء والشركات المتعاونة.

وتعدّ "أندرسن جلوبال" رابطة دولية من الشركات الأعضاء المستقلة والمنفصلة قانونيّاً، وتضم أخصائيي خدمات ضريبية وقانونية من جميع أنحاء العالم. تأسست الرابطة عام 2013 من قبل الشركة العضو الأمريكية "أندرسن تاكس" المحدودة. وتضم "أندرسن جلوبال" حالياً أكثر من 4000 أخصائي في جميع أنحاء العالم وتتمتع بحضور في أكثر من 129 موقعاً من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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