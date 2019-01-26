كورسير إنفراستراكتر بارتنرز تعلن عن صفقة تشمل موانئ دبي العالمية...

نيويورك -الجمعة 25 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم "كورسير إنفراستراكتر بارتنرز" (المشار إليها فيما يلي بـ "سي آي بيه")، الشركة العالميّة للاستثمار في مجال البنى التحتيّة والتابعة لشركة "كورسير كابيتال" (المشار إليها فيما يلي بـ "كوسير")، أنّ "جايتواي إنفراستراكتر إنفاستمنتس" (المشار إليها فيما يلي بـ "جايتواي")، صندوق استثماري يخضع لإدارة "سي آي بيه"، وعدد من المستثمرين الماليّين الآخرين عقدوا اتّفاقيّات لبيع كامل أسهمهم في "موانئ دبي العالمية أستراليا" (القابضة) المحدودة (المشار إليها فيما يلي بـ "دي بيه دبيلو إيه") إلى موانئ دبي العالمية، وصناديق استثمار جديدة تديرها "سي أي بيه". ويخضع إغلاق الصفقة إلى موافقات تنظيميّة.

وكنتيجة لهذه الصفقة، ستحصل موانئ دبي العالمية، التي تشكّل الشركة الأمّ الأصليّة لشركة "دي بيه دبيلو إيه"، على غالبيّة الأسهم في الشركة، بالإضافة إلى استثمار كبير في الأقلية عبر صناديق خاضعة لإدارة "سي آي بيه".

وقال هاري آر راجان، مدير عام "كورسير" ورئيس "سي آي بيه"، في هذا السياق: "يسرّنا أنّنا توصّلنا إلى إنهاء استثمار ’جايتواي‘ في ’دي بيه دبيلو إيه‘ مع الحفاظ على علاقتنا المتينة مع ’موانئ دبي العالمية‘ عبر إدارتنا المستمرّة لاستثمار كبير في الشركة. ونرى أنّ هذه الهيكليّة الجديدة للمساهمين ستعزز القدرات العالميّة لشركة ’موانئ دبي العالمية ‘، وستدعم نموّ وتطوّر محطات الحاويات وأعمال أخرى من ’ دي بيه دبيلو إيه ‘".

لمحة عن "موانئ دبي العالمية أستراليا"

تُعدّ "موانئ دبي العالمية أستراليا" متعهدة رائدة للشحن والتفريع في محطات الحاويات في أستراليا، وتدير الشركة عمليّاتها في ملبورن وسيدني وبريسبان وفريمانتل. وتقدم الشركة رابطاً هاماً في مجال سلسلة الإمداد، وتركّز على تأمين خدمة ممتازة إلى خطوط الشحن، والمستوردين، والمصدرين، والمجتمع بشكلٍ أوسع، بالتزامن مع استكمال تعزيز العلاقات مع الحكومات، ومالكي المرافئ، ومساهمين مهمّين آخرين.

لمحة عن "كورسير كابيتال" و"كورسير إنفراستراكتر بارتنرز"

تأسّست "كورسير كابيتال" في عام 1992، وهي مستثمرة عالميّة رائدة متخصّصة. تتمتّع "كورسير" بمنصّة أسهم خاصّة مرموقة استثمرت بكل كبير في جميع المجالات الثانويّة من قطاع الخدمات الماليّة بما في ذلك إدارة الثروات والأصول، وتكنولوجيا المدفوعات والخدمات الماليّة، والخدمات، والتأمين، والصيرفة والشؤون الماليّة المتخصّصة. ومنذ تأسيسها، ترأست الشركة أو شاركت بترؤس 8 مليارات دولار أمريكي من استثمارات الأصول الخاصّة. وتتمتّع الشركة أيضاً بشركة عالميّة متخصصة في مجال رعاية أصول البنى التحتيّة وإدارة الاستثمارات تعرف باسم "كورسير إنفراستراكتر بارتنرز"، التي تمّ تأسيسها في عام 2015 وتدير صندوقاً للبنى التحتيّة بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول "كورسير إنفراستراكتر بارتنرز" على الرابط الإلكتروني التالي: www.corsair-infrastructure.com.

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