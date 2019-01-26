إن سيفر سيكيوريتي توفر الثقة والنزاهة والتحكم للمعلومات...

كامبريدج، إنجلترا-السبت 26 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): انطلقت اليوم رسمياً "إن سيفر سيكيوريتي"، مزودة الثقة والنزاهة والتحكم للمعلومات والتطبيقات بالغة الأهمية للأعمال التجارية، لتشكل رائدة جديدة في سوق وحدات أمن الأجهزة ("إتش إس إم") للأغراض العامة.

توفر بيئة اليوم الرقمية سريعة النمو فرصاً لتعزيز رضا العملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية، واكتساب ميزة تنافسية، ولكنها بذلك تساهم أيضاً في طرح تحديات أمنية جديدة. وتمكّن الحلول والخدمات الرائدة في السوق من "إن سيفر" المؤسسات من مواكبة الابتكارات مع حماية أصولها بالغة الأهمية للأعمال التجارية من الخروقات الأمنية.

تعتمد المؤسسات الرائدة عالمياً على وحدات أمن الأجهزة ("إتش إس إم") "إن شيلد" من "إن سيفر" منذ أكثر من 20 عاماً لإرساء جذور الثقة لتطبيقاتها بالغة الأهمية لإنجاز الأعمال التجارية وتلبية احتياجاتها في مجال الأمن السيبراني. وتشمل قائمة عملائنا 5 من بين أفضل 10 شركات مدرجة في قائمة "فورتشن 100" و10 من أفضل 20 شركة مدرجة في مؤشر "فايننشال تايمز 100".

كما تخضع المؤسسات حالياً لعدد متزايد من متطلبات الامتثال الصارمة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات التابعة للأمم المتحدة، وقانون الإخطار بانتهاك سرية البيانات في كاليفورنيا، وقانون تعديل الخصوصية الأسترالي لعام 2017. وتوفر "إن سيفر" أعلى مستوى من الضمان في حماية البيانات الحساسة، ما يمكّن المؤسسات من تلبية قيود الامتثال الصارمة للغاية.

وتقول سيندي بروفين، الرئيسة التنفيذية لشركة "إن سيفر سيكيوريتي" في هذا السياق:

"إنني متحمسة وفخورة في الوقت نفسه لقيادة فريق مبتكر، ومرن، وعالمي المستوى من شأنه مساعدة عملائنا أثناء احتضانهم للمستقبل الرقمي. وتشكّل وحدات أمن الأجهزة (’إتش إس إم‘) ’إن شيلد‘ من ’إن سيفر‘ عنصراً حاسماً في تطبيقات اليوم ذات الأهمية البالغة بالنسبة للأعمال التجارية بالإضافة إلى الرحلة نحو السحابة، وطرق الدفع الرقمية الجديدة وإنترنت الأشياء. وفي ظل انتهاكات البيانات رفيعة المستوى التي تحتلّ العناوين الرئيسية يومياً والتشريعات المطبقة حديثاً، تحتاج المؤسسات إلى الحصول على الأمن بالشكل الصحيح".

هذا ويعتمد عملاء "إن سيفر" على وحدات أمن الأجهزة ("إتش إس إم") "إن شيلد" لتوفير الثقة لمجموعة واسعة من التطبيقات التجارية بما في ذلك مرافق مفاتيح الترميز العمومية، وحماية مفاتيح مفاتيح الترميز لطبقة المنفذ الآمن ("إس إس إل")/ طبقة المنافذ الآمنة ("تي إل إس")، وتوقيع التعليمات البرمجية، والتوقيع الرقمي، والتعاملات الرقمية "بلوك تشاين". وفي حين يساهم النمو في إنترنت الاشياء بزيادة الطلب على التحقق من هوية الأجهزة والشهادات الخاصة بها، ستستمر وحدات أمن الأجهزة ("إتش إس إم") "إن شيلد" بدعم الإجراءات الأمنية الهامة مثل مصادقة الأجهزة باستخدام الشهادات الرقمية.

النقاط الرئيسية الخاصة بـ"إن سيفر":

فريق قيادة عالمي ملتزم ومتمرس

تقنية استثنائية مدعومة بـ 32 براءة اختراع

أكثر من 700 عام من الخبرة في مجال الترميز المطبق والأمن

شهادات قوية من جانب طرف ثالث- معايير معالجة المعلومات الفيدرالية ("إف آي بيه إس- 140-2")، وقانون خدمات الأمان والتعرف الإلكتروني على الهوية ("إي آي دي إيه إس")، والمعايير المشتركة

إرث يمتد على 20 عام من توفير وحدات أمن الأجهزة ("إتش إس إم") للأغراض العامة الرائدة في السوق

قاعدة عملاء قوية مثبتة تضم 5 من بين أفضل 10 شركات مدرجة في قائمة "فورتشن 100" و10 من أفضل 20 شركة مدرجة في مؤشر "فايننشال تايمز 100".

شبكة عالمية من شركاء التكنولوجيا الإستراتيجيين والموزعين

وأصبحت "إن سيفر سيكيوريتي" الآن شركة مستقلة ومنفصلة داخل "ثايلز" وتدار بمعزل عن بقية الشركات في مجموعة "ثايلز" في انتظار تصفيتها إلى مشتر من الطرف الثالث. وقد نتج هذا عن عرض مجموعة "ثايلز" للاستحواذ على "جيمالتو" ومطالب عدد من وكالات مكافحة الاحتكار، بما في ذلك المفوضية الأوروبية، لإنشاء جهة فاعلة قوية في مجال وحدات أمن الأجهزة ("إتش إس إم") للأغراض العامة بهدف الحفاظ على المنافسة في هذا السوق المهم والإمدادات والابتكارات المستمرة لصالح عملاء "إم شيلد". وتواصل "ثايلز" و "جيمالتو" العمل بشكل بنّاء مع السلطات المختصة بمكافحة الاحتكار للحصول على التصاريح التنظيمية المتبقية لمراقبة عمليات الاندماج في روسيا والولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى "ثايلز" و"جيمالتو" للحصول على تصريح تنظيمي يتعلق بالاستثمارات الأجنبية من الجهة المختصة في روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن "إن سيفر سيكيوريتي" ستقوم بعرض منتجاتها في مؤتمر "آر إس إيه 2019" في الجناح رقم 3106، لمعرفة كيفية حماية حلول التشفير خاصتنا من التهديدات والهجمات التي نواجهها اليوم، وتمكينن الامتثال وحماية تطبيقاتك التجارية.

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لمحة عن "إن سيفر سيكيوريتي"

تساهم بيئة اليوم الرقمية سريعة النمو في تعزيز رضا العملاء، وتمنح ميزة تنافسية وتحسن الكفاءة التشغيلية. كما أنها تضاعف المخاطر الأمنية.

وتقوم "إن سيفر سيكيوريتي"، الرائدة في سوق وحدات أمن الأجهزة ("إتش إس إم") للأغراض العامة، بتمكين المؤسسات الرائدة عالمياً من خلال توفير الثقة والنزاهة والتحكم للمعلومات والتطبيقات بالغة الأهمية للأعمال التجارية.

وتساهم حلول التشفير لدينا في حماية التقنيات الناشئة- السحابة، وإنترنت الأشياء، والتعاملات الرقمية ("بلوك تشاين")، والمدفوعات الرقمية- وتساعد على تلبية التزامات الامتثال الجديدة، باستخدام التقنية المثبتة نفسها التي تعتمد عليها حالياً المؤسسات العالمية لحماية نفسها من التهديدات التي تواجه بياناتها الحساسة، والاتصالات الشبكية والبنية التحتية المؤسسية لديها. إننا نقدم الثقة لتطبيقات أعمالك بالغة الأهمية، مع ضمان سلامة بياناتك ووضع السيطرة الكاملة بين يديك- اليوم وغداً وفي جميع الأوقات. www.ncipher.com

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