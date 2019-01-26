بابا جونز تعيّن مارفن بوكي لمنصب الرئيس التنفيذي الأوّل لشؤون...

لويفيل، كنتاكي-الجمعة 25 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – أعلنت اليوم شركة "بابا جونز إنترناشيونال" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: PZZA)، إحدى أكبر شركات توصيل البيتزا في العالم، عن تعيين مارفن بوكي لمنصب الرئيس التنفيذي الأوّل لشؤون إدارة الأفراد. سيشارك مارفن في فريق الريادة التنفيذي في "بابا جونز"، ويصدر تقاريره إلى ستيف ريتشي، الرئيس والرئيس التنفيذي.

يتمتّع بوكي بما يزيد عن 20 عاماً من الخبرة في مجال الموارد البشريّة، بالإضافة إلى الخبرة في إدارة التغيير وتحويل الثقافة. وشغل أدوار رياديّة في مجال الموارد البشريّة لصالح عدد من المؤسسات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكيّة، وكندا، وأمريكا اللاتينيّة. ينضمّ بوكي إلى "بابا جونز" بعدما شغل منصب نائب الرئيس للموارد البشريّة في شركة "أنديفور" للنفط في سان أنطونيو بتكساس، التي تمّ الاستحواذ عليها من قبل "ماراثون بيتروليوم". وقبل عمله في "أنديفور"، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشريّة في "إم تي إس أولستريم"، وهي شركة اتّصالات لاسلكيّة تشكّل حاليّاً جزءاً من "بيل كندا"، وشغل مناصب رئيسيّة في مجال الموارد البشريّة في "غوديير" و"بولتي جروب" و"ذي هوم ديبو".

وفي معرض تعليقه، قال ستيف ريتشي، الرئيس والرئيس التنفيذي في شركة "بابا جونز": "ستساهم خبرة بوكي في مساعدتنا على مواصلة دفع ’بابا جونز‘ إلى الأمام في استراتيجيتنا للتحول إلى مكان أفضل للعمل لصالح 120 ألف عضو ضمن الشركة والفروع التابعة لها." وأضاف: "في إطار بحثنا عن الرئيس التنفيذي لشؤون إدارة الأفراد، تمحور هدفنا في إيجاد قائد جدير في مجال تطوير المواهب ذات خبرة في تحقيق التغيير التنظيمي. ستشكّل خبرة بوكي الملفتة ركيزة هامة في استراتيجيّة نموّ ’بابا جونز‘، خاصّةً في ظلّ استمرارنا بالتركيز على أعمالنا خارج أمريكا الشماليّة".

سيلعب بوكي دور قياديّاً أساسيّاً في تطبيق استراتيجيّة الشركة في مجال إدارة المواهب، تشمل الإشراف على إدارة العمليّات المتعلّقة بالأفراد؛ والتعويضات والاستحقاقات؛ والتعلّم والتطوير. وسيحلّ مارفن مكان بوب سميث، نائب الرئيس الأوّل لشؤون إدارة الأفراد الذي تقاعد من "بابا جونز" في أغسطس 2018 بعدما عمل في الشركة لمدة 15 عاماً.

لمحة عن "بابا جونز"

تتخذ شركة "بابا جونز" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: PZZA) من لويفيل، في كنتاكي، مقراً رئيسياً لها، وهي ثالث أكبر شركة توصيل بيتزا في العالم. وفي العام 2018، قام المستهلكون بتقييم "بابا جونز" كالمطعم الأوّل بين كافة سلاسل مطاعم البيتزا الوطنية من حيث جودة المنتج والخدمة في مؤشر رضا العميل الأمريكي ("إيه سي إس آي"). وقام المستهلكون على مدى 17 عاماً من الأعوام الـ19 الماضية، بتقييم "بابا جونز" كالمطعم الأوّل من حيث رضا العملاء من بين كافة سلاسل مطاعم البيتزا الوطنية في مؤشر رضا العميل الأمريكي ("إيه سي إس آي").

للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول الشركة أو لطلب البيتزا على الإنترنت، يرجى زيارة "بابا جونز" عبر الرابط الإلكتروني التالي: www.papajohns.com.

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