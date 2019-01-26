الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى تأييد جوايدو رئيساً لفنزويلا

قال دبلوماسيون،إن الولايات المتحدة تضغط من أجل إصدار مجلس الأمن الدولي بياناً يبدى فيه تأييده الكامل للجمعية الوطنية الفنزويلية باعتبارها "المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديموقراطي" ولكن من المتوقع أن تعترض روسيا على هذا التحرك.

وسيلتقي المجلس اليوم السبت، بناء على طلب الولايات المتحدة بعد أن اعترفت واشنطن ومجموعة من الدول في المنطقة بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا وحثها الرئيس نيكولاس مادورو على التنحي.

ومن المقرر أن يتحدث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره الفنزويلي خورجي أرياثا ووزراء آخرون أمام مجلس الأمن. ووزعت الولايات المتحدة مسودة بيان للمجلس قبل الاجتماع العام.

وتقول المسودة التي اطلعت رويترز عليها" مع استمرار تدهور الأوضاع في جمهورية فنزويلا يبدى مجلس الأمن تأييده الكامل للجمعية الوطنية بوصفها المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي في فنزويلا".

وإذا أيد المجلس البيان سيكون ذلك اعترافاً بشكل فعلي بجوايدو الذي يرأس الجمعية الوطنية رئيسا لفنزويلا. وكان جوايدو قد أعلن نفسه رئيسا للبلاد يوم الأربعاء.

ولكن فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة قال يوم الجمعة إن موسكو ستعارض أي محاولة أميركية لجعل مجلس الأمن يؤيد جوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا. ولا بد من الموافقة بالإجماع على البيانات التي يصدرها مجلس الأمن.

وقال نيبينزيا لرويترز قبل أن توزع واشنطن مسودة البيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة" هذا لن يمر..بالنسبة لنا لم يتغير شيء".

وتدعو مسودة البيان أيضاً "إلى البدء فوراً في عملية سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوق بها مع رقابة دولية للانتخابات في أقرب وقت ممكن".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن بومبيو سيحث أعضاء المجلس والدول الأخرى على الاعتراف بجوايدو.