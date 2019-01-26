سجالات وتخوين بين حركة «أمل» ووزير العدل

سليم جريصاتي

دخل وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، أخيراً، على خطّ السجال في قضية استمرار توقيف هنيبعل القذافي، ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، عبر كتاب وجّهه إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، طلب فيه من الأخير التحقق من جدوى استمرار توقيف هذا الشخص.

وبرّر جريصاتي دخوله على الخطّ بـ«المراسلات التي تلقتها وزارة العدل، وأهمها الرسالة الواردة للوزارة من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسّفية والمقرر الخاص المعني بالتعذيب (في جنيف) في 18 أيار (مايو) 2018، والحملات الإعلامية التي تكثفت في الآونة الأخيرة محلياً ودولياً في هذا الخصوص، ومطالبة الدولة الليبية، وكذلك الدولة المضيفة سوريا باستعادة هنيبعل القذافي».

وكشف جريصاتي عن تلقيه اتصالاً من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف للوقوف على مآل توقيف هنيبعل وظروفه. وقال وزير العدل اللبناني في كتابه إلى التفتيش القضائي: «من باب الحرص على الأداء القضائي وتحصينه محلياً ودولياً منعاً لكلّ تشكيك أو اتهام، ولمعرفة الحقيقة لجهة إخفاء إمام السلام (موسى الصدر) ورفيقيه وتغييبهم قسراً وعنوة، أرغب إليكم الاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله كافة، والتأكّد من خلوّه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية وضمانات المتقاضين والتي يعود لكم حق رصدها وتقديرها، كما المراحل التي وصل إليها، وتبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الإبقاء على هنيبعل القذافي موقوفاً في سجونه لمعرفة حقيقة تغييب إمام السلام والاعتدال ورفيقيه والإفادة».

- خلاف «أمل» ووزير العدل

استدعى موقف وزير العدل هجوماً عنيفاً من نواب كتلة «التحرير والتنمية» التي يرأسها برّي، الذين وصفوا كتاب جريصاتي بأنه «فرمان موحى به من أسياده»، في وقت أكد فيه مصدر سياسي في حركة «أمل» أن قرار وزير العدل «لا يستند إلى أي مسوّغ قانوني، بل ينطلق من دوافع سياسية وماديّة». وأعلن المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن وزير العدل «أطلق هذا الموقف بعد ساعات قليلة من استقباله ريم الديري؛ ابنة يوسف الديري، عضو مجلس قيادة الثورة في ليبيا، التي قابلت عدداً من السياسيين اللبنانيين بينهم وزير العدل، وبعض المحامين والإعلاميين ووزّعت عليهم حقائب الدولارات، لإطلاق حملة سياسية وإعلامية وحقوقية لممارسة الضغط على القضاء للإفراج عن هنيبعل القذافي». وفي المقابل، عبّر وزير العدل السابق شكيب قرطباوي عن أسفه لحملة التخوين التي طالت زميله في تكتل «لبنان القوي» (الذي يقوده التيار العوني) الوزير سليم جريصاتي، عادّاً أن «كل ما فعله الأخير هو الطلب إلى هيئة قضائية (التفتيش) التثبّت مما إذا كان هناك تقصير في مسألة توقيف هنيبعل القذافي، وهل الأمر يستوجب محاكمته أم إطلاق سراحه؟». وتابع: «هناك منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان وبالاعتقال التعسفي تسأل عن مصير هذا الشخص، والوزير جريصاتي استوضح مرجعاً قضائياً لتكون لديه المعلومات الكافية للردّ على تساؤلات المنظمات الدولية».