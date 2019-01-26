حدث في مثل هذا اليوم January 26, 2019

أحداث سياسية وعامة 1340 - ملك إنجلترا إدوارد الثالث يعلن ملكًا على فرنسا. 1802 - الكونغرس الأمريكي يقر قانون لإنشاء مكتبة، وهذه المكتبة أصبحت فيما بعد مكتبة الكونغرس. 1837 - ميشيغان تصبح الولاية الأمريكية السادسة والعشرون. 1841 - المملكة المتحدة تحتل هونغ كونغ. 1861 - ولاية لويزيانا تنفصل عن الولايات المتحدة. 1870 - انضمام فيرجينيا للمرة الثانية إلى اتحاد الولايات الأمريكية. 1885 - القوات الموالية للمهدي تحتل الخرطوم. 1965 - اللغة الهندية تصبح اللغة الرسمية للهند. 1983 - إصدار برنامج لوتس 1-2-3. 1992 - الرئيس الروسي بوريس يلتسن يعلن بأن روسيا ستتوقف عن استهداف المدن الأمريكية بالأسلحة النووية. 1994 - رجل يطلق عيارين ناريين فارغين على الأمير تشارلز أمير ويلز في سيدني بأستراليا. 1998 - شركة كومباك تشتري "ديجيتال إيكويبمنت كوربوريشن". 2005 -تحطم ثلاثة قطارات في "جلنديل" بكاليفورنيا قرب لوس أنجلوس يوقع 11 قتيل و200 جريح. مواليد 1928 - عبد اللطيف الفيلالي، رئيس وزراء مغربي. 1937 - خالد النفيسي، ممثل كويتي. 1943 - سعاد حسني، ممثلة مصرية. 1950 - يورج هايدر، سياسي نمساوي. 1951 - محمد العرابي، وزير خارجية مصر. 1953 - أندرس فوغ راسموسن، سياسي دنماركي. 1956 - سحر حمدي، ممثلة وراقصة مصرية. 1958 - ألين دي جينيريس، ممثلة أمريكية. 1960 - منى عبد المجيد، ممثلة مصرية تعمل في الكويت. 1963 - خوسيه مورينيو، مدرب كرة قدم برتغالي. 1965 - سهى سالم، ممثلة عراقية. 1980 - ساناي كوباياشي، ممثلة أداء صوتي يابانية. 1984 - إيان تورنر، لاعب كرة قدم اسكتلندي. 1987 - سيباستيان جيوفينكو، لاعب كرة قدم إيطالي. 1990 - نواف العابد، لاعب كرة قدم سعودي. 1998 - شاهندة، ممثلة عراقية. وفيات 1474 - شهاب الدين الحجازي، أديب مصري. 1823 - إدوارد جينر، طبيب إنجليزي. 1942 - فيليكس هاوسدورف، عالم رياضيات ألماني. 2003 - آنا ماري شيمل، مستشرقة ألمانية. 2008 - جورج حبش، سياسي فلسطيني ومؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 2012 - بهجت أبو غربية، مناضل فلسطيني. 2017 - سلوى روضة شقير، فنانة تشكيلية لبنانية.

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