كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل رجلي شرطة في مدينة ميناء الخميني الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي رجلا شرطة إيرانيين مصرعهما، إثر استهداف مسلحين لدورية أمنية في مدينة ميناء الإمام الخميني، المُطلة على الخليج بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم السبت، بيانا حول الحادثة وجاء فيه "استشهاد رجلين من الشرطة الإيرانية في مدينة ميناء الإمام الخميني، بعد استهداف مسلحين لسيارة تابعة للشرطة كانت تقوم بدوريات روتينية في إحدى شوارع المدينة".

وأضافت الوكالة "أطلق المسلحون النار على الدورية ما أدى إلى مقتل جندي في موقع الحادث، وجرح ملازم في الشرطة الإيرانية تم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة هو أيضا هناك".