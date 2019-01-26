كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال برام الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استشهد مساء أمس الجمعة، شاب فلسطيني في شرق مدينة رام الله، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن الاحتلال احتجز "جثمان الشهيد أيمن أحمد حامد، لفترة من الوقت قبل تسليمه" لسيارة إسعاف فلسطينية، لتنقله إلى المستشفى، وفق وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم السبت.
وأضافت المصادر، أن شاباً آخر أصيب بالرصاص الحي في يده.
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