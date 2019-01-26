كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل جنديين دوليين في انفجار لغم بوسط مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي في بيان مقتل اثنين من جنود حفظ السلام التابعين لها، الجمعة، في انفجار لغم عند مرور قافلتهم في وسط البلاد.

وقال البيان إن "آلية في قافلة لوجستية لـبعثة الأمم المتحدة في مالي اصطدمت صباح الجمعة حوالي الساعة السادسة بلغم في محيط دوينتزا بمنطقة موبتي".

وأضافت البعثة أن "اثنين من جنود حفظ السلام قتلا" وجرح عدد آخر من الجنود، بدون أن تذكر أي تفاصيل عن جنسياتهم.