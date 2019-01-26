كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يوقع لإنهاء الإغلاق الحكومي الأطول بتاريخ أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، على قرار لفتح مؤسسات الحكومة لمدة 3 أسابيع بعد الإغلاق الذي يعتبر الأطول بتاريخ البلاد.

القرار الذي وقعه الرئيس الأمريكي لا يتضمن طلب ما قيمته 5.7 مليار دولار، لتمويل لبناء الجدار على طول الحدود الجنوبية للبلاد، إلا أن القرار يتيح كسر الإغلاق لثلاثة أسابيع فقط، إلى الـ15 من فبراير/ شباط المقبل، وقد يعود بعدها الإغلاق قائما.

وقال ترامب في كلمة معلنا على القرار: "سأوقع لفتح حكومتنا لمدة ثلاثة أسابيع، إذا توصلنا لاتفاق لإنهاء الإغلاق.. وعلى مدى الأيام الـ21 المقبلة انتظر من الديمقراطيين والجمهوريين العمل بحسن نية وتقديم حزمة تتعلق بالأمن القومي لأوقع عليها".

ويذكر أن الإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل.

الجيش على سبيل المثال يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود وبما في ذلك هؤلاء المتواجدين والمشاركين بعمليات لن يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي، في الوقت الذي لن يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأمريكية بما في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم.

أما إذا كنت تفكر بقضاء إجازة وزيارة الحدائق أو المتاحف وحتى حدائق الحيوانات الوطنية، فإن تلك المرافق ستكون مغلقة لاعتبارها مؤسسات غير ضرورية تتقاضى تمويلا من الحكومة.